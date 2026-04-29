DEA acusa a Rubén Rocha Moya y a nueve funcionarios mexicanos por delitos de trasiego de armas y drogas
La DEA y el gobierno de EUA lanzan una denuncia directa contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya por delitos relacionados con narcotráfico.
El Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y Administrador de los Estados Unidos. Administración de Control de Drogas (“DEA”), Terrance C. Cole, reveló una acusación en contra de:
Rubén Rocha Moya, y nueve funcioarios mexicanos más entre ellos: Enrique Inzunza Cázares, Enrique Días Vega, Dámaso Castro Saavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, alías “El Cholo”, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipolito Millán, todos ellos acusado de delitos relacionados con secuestros y trasiego de armas y drogas, de acuerdo con una fuente de la DEA.
Señalamientos por delitos y narcotráfico
Los acusados son todos los funcionarios y exfuncionarios gubernamentales y encargados de hacer cumplir la ley actuales o anteriores de alto rango en el Estado mexicano de Sinaloa (“Sinaloa”), incluido el actual gobernador de Sinaloa, RUBEN ROCHA MOYA, y supuestamente se han asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir cantidades masivas de narcóticos a los Estados Unidos.
Proceso judicial en Estados Unidos
El caso está asignado la jueza de Distrito Katherine Polk Failla. La acusación contra el gobernador de Sinaloa forma parte de un proceso judicial en el que se investigan presuntos delitos relacionados con crimen organizado y cooperación con redes de narcotráfico.