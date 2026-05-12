¿Quién es Enrique Saavedra? El joven que se acercó al auto de Claudia Sheinbaum y le dijo “amor de mi vida”
El video desató búsquedas sobre la identidad del joven que sorprendió a Claudia Sheinbaum durante un evento público y cuya frase ya domina TikTok, Facebook y X
Un encuentro casual en calles del Centro Histórico de la CDMX terminó convirtiéndose en uno de los videos virales más comentados sobre Claudia Sheinbaum. El protagonista fue un joven identificado en redes como Enrique Saavedra, quien se acercó al vehículo donde viajaba la presidenta para pedirle un saludo y terminó lanzándole una frase que detonó miles de reacciones en TikTok y Facebook.
El momento ocurrió mientras Sheinbaum avanzaba en automóvil acompañada de parte de su equipo. De acuerdo con los videos difundidos en redes, el joven se acercó a la ventanilla para grabar un saludo; sin embargo, cuando la mandataria respondió, él remató con un “aquí con el amor de mi vida”, provocando risas inmediatas dentro y fuera del vehículo.
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El video viral que convirtió a Enrique Saavedra en tendencia
La grabación fue publicada originalmente en TikTok por la cuenta @enriquesaavedra913 y rápidamente comenzó a replicarse en otras plataformas. El clip se volvió tendencia debido a la reacción espontánea de Sheinbaum, quien volteó sonriendo hacia el joven antes de continuar su recorrido.
Aunque el intercambio duró apenas unos segundos, el video acumuló miles de reproducciones y comentarios en pocas horas. Usuarios compartieron memes, bromas y mensajes sobre la naturalidad de la escena, mientras otros destacaron el estilo relajado con el que la presidenta respondió al comentario inesperado.
Qué se sabe realmente sobre Enrique Saavedra
Hasta ahora, no existe información oficial sobre Enrique Saavedra más allá del nombre asociado al perfil que difundió el video. Ninguna dependencia federal ha confirmado datos personales, actividad profesional o posibles vínculos políticos del joven.
Los reportes coinciden en que el encuentro ocurrió aparentemente en calles del Centro Histórico capitalino y que todo se trató de una interacción espontánea mientras la presidenta circulaba en automóvil. Tampoco hay evidencia pública de que el momento haya sido preparado previamente.
Por qué el momento explotó en TikTok y Facebook
Especialistas en contenido digital suelen señalar que los videos breves con reacciones auténticas tienen mayor potencial de viralidad, especialmente cuando involucran figuras públicas. En este caso, la combinación entre política, humor y cercanía ayudó a que el clip se moviera rápidamente entre distintas plataformas.
El video también impulsó búsquedas relacionadas con términos como “quién es Enrique Saavedra”, “amor de mi vida Claudia Sheinbaum” y “joven que se acercó al carro de Sheinbaum”. La escena terminó colocándose entre los contenidos políticos más compartidos del día en TikTok y X.