¿Quién es Enrique Saavedra? El joven que se acercó al auto de Claudia Sheinbaum y le dijo “amor de mi vida”

Un encuentro casual en calles del Centro Histórico de la CDMX terminó convirtiéndose en uno de los videos virales más comentados sobre Claudia Sheinbaum. El protagonista fue un joven identificado en redes como Enrique Saavedra, quien se acercó al vehículo donde viajaba la presidenta para pedirle un saludo y terminó lanzándole una frase que detonó miles de reacciones en TikTok y Facebook.

El momento ocurrió mientras Sheinbaum avanzaba en automóvil acompañada de parte de su equipo. De acuerdo con los videos difundidos en redes, el joven se acercó a la ventanilla para grabar un saludo; sin embargo, cuando la mandataria respondió, él remató con un “aquí con el amor de mi vida”, provocando risas inmediatas dentro y fuera del vehículo.

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El video viral que convirtió a Enrique Saavedra en tendencia

La grabación fue publicada originalmente en TikTok por la cuenta @enriquesaavedra913 y rápidamente comenzó a replicarse en otras plataformas. El clip se volvió tendencia debido a la reacción espontánea de Sheinbaum, quien volteó sonriendo hacia el joven antes de continuar su recorrido.

Aunque el intercambio duró apenas unos segundos, el video acumuló miles de reproducciones y comentarios en pocas horas. Usuarios compartieron memes, bromas y mensajes sobre la naturalidad de la escena, mientras otros destacaron el estilo relajado con el que la presidenta respondió al comentario inesperado.

Qué se sabe realmente sobre Enrique Saavedra

Hasta ahora, no existe información oficial sobre Enrique Saavedra más allá del nombre asociado al perfil que difundió el video. Ninguna dependencia federal ha confirmado datos personales, actividad profesional o posibles vínculos políticos del joven.

Los reportes coinciden en que el encuentro ocurrió aparentemente en calles del Centro Histórico capitalino y que todo se trató de una interacción espontánea mientras la presidenta circulaba en automóvil. Tampoco hay evidencia pública de que el momento haya sido preparado previamente.

@elvallemexicoo 🤣🇲🇽~ “Con el amor de mi vida” 😨 A través de redes sociales se viralizó el video de un hombre que le pidió una foto a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. La situación generó gracia entre internautas, ya que el sujeto dijo: “con el amor de mi vida”. 😳 La presidenta solo se rió y continuó su camino. Algunos usuarios mencionaron que fue un acto irrespetuoso, mientras que otros lo consideraron algo gracioso. ¿Tú qué opinas? 📹 KillerKikin #ElValle #México #ClaudiaSheinbaum #Amor #Viral ♬ Calm Beneath the Autumn Canopy - HAPIVERI SOUNDS

Por qué el momento explotó en TikTok y Facebook

Especialistas en contenido digital suelen señalar que los videos breves con reacciones auténticas tienen mayor potencial de viralidad, especialmente cuando involucran figuras públicas. En este caso, la combinación entre política, humor y cercanía ayudó a que el clip se moviera rápidamente entre distintas plataformas.

El video también impulsó búsquedas relacionadas con términos como “quién es Enrique Saavedra”, “amor de mi vida Claudia Sheinbaum” y “joven que se acercó al carro de Sheinbaum”. La escena terminó colocándose entre los contenidos políticos más compartidos del día en TikTok y X.