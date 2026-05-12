Greenpeace protesta contra proyecto turístico Perfect Day en Quintana Roo

Activistas de Greenpeace México pidieron a Semarnat rechazar el proyecto Perfect Day en Mahahual, señalan impactos ambientales y turísticos en Quintana Roo.

Integrantes de Greenpeace México realizaron una protesta frente al Palacio de Bellas Artes para exigir a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) rechazar el megaproyecto turístico Perfect Day, impulsado por la empresa Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo.

De acuerdo con Carlos Samayoa, coordinador de la campaña “México al grito de selva” de Greenpeace México, señaló que la resolución que emitirá la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) será determinante para el futuro ambiental de la región.

“Estamos ante una decisión crucial, es una decisión que va a marcar un antes y un después de lo que está pasando en el sur de la península de Yucatán, en el sur de la Selva Maya. Hablamos de una parte del país que todavía se conserva en relativo buen estado, estamos hablando de Mahahual, en el estado de Quintana Roo”, expresó.

🔴Activistas de @greenpeacemx protestaron frente al Palacio de Bellas Artes para exigir a la @SEMARNAT_mx frenar el megaproyecto turístico “Perfect Day” de Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo.



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Greenpeace alerta por impacto ambiental en Mahahual

Samayoa sostuvo que el proyecto turístico contempla el arribo diario de más de 21 mil cruceristas en una comunidad de aproximadamente tres mil habitantes, lo que consideró una presión desproporcionada para el territorio y sus ecosistemas.

Estamos hablando de un parque que no es cualquier parque, sino un megacomplejo turístico, en el que más de 21 mil cruceristas van a desembarcar cada día en un pueblito de apenas tres mil habitantes” —

El representante de Greenpeace acusó además que el desarrollo podría abrir la puerta a nuevos proyectos inmobiliarios e infraestructura asociada al turismo masivo en el sur de Quintana Roo.

“Esta tragedia no se queda en un parque de 21 mil cruceristas al día, sino que trae cola consigo. Este tipo de megaproyectos se ha documentado que vienen con otros detrás. Vienen después los desarrollos inmobiliarios, viene la explosión que hemos visto más arriba, vienen los bancos de material pétreo porque obviamente necesitan construir”, señaló.

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Vinculan proyecto turístico con expansión inmobiliaria

También vinculó el proyecto con la expansión derivada de otras obras de infraestructura en la región.

“Viene la articulación con un proyecto que ya devastó y taló 10 millones de árboles, que es el Tren Maya, y que lo ven con signos de pesos en los ojos para continuar este modelo de expansión turística masiva”, concluyó.

El activista explicó que Greenpeace decidió manifestarse frente a Bellas Artes para simbolizar que la decisión ambiental representa también una “tragedia cultural y territorial”.

Durante la manifestación, seis activistas desplegaron una manta sobre andamios colocados frente al recinto cultural con el mensaje:

“Semarnat presenta: Perfect Day, la decisión. Toboganes o protección ambiental, esa es la cuestión”.

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ahz.