Treinta años de servicio para la jubilación anticipada: El requisito que estableció Sheinbaum

Cumplir con treinta años de servicio como trabajador que cotiza al ISSSTE es uno de los requisitos que estableció Claudia Sheinbaum para acceder a la jubilación anticipada.

Treinta años de servicio. Ese es el punto que hoy separa a miles de trabajadores del ISSSTE entre jubilarse antes o seguir esperando. La reforma impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum cambió las reglas porque ya no se trata solo de la edad, sino del tiempo que llevas cotizando. Si estás pensando en la jubilación anticipada en 2026, este requisito es muy importante.

¿A qué edad se puede jubilar alguien en el ISSSTE según la reforma de 2025?

La edad con la que se puede jubilar alguien en el ISSSTE según la reforma de 2025 es 58 años para hombres y 56 años para mujeres, siempre que estén en el régimen del décimo transitorio.

La reforma detuvo el aumento automático de la edad que estaba vigente desde 2007. A partir de 2025, esa edad quedó congelada y, posteriormente, comenzará a reducirse hasta llegar en 2034.

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¿Cuál es la nueva edad de jubilación en 2026?

La edad de jubilación en el ISSSTE en 2026 no cambia respecto a 2025, se mantiene en las que detallamos anteriormente. Esto ocurre porque la reducción de la edad no es inmediata. El primer ajuste a la baja se aplicará después de cumplirse el primer bloque del esquema aprobado.

¿Cuáles son los requisitos para la jubilación anticipada del ISSSTE en 2026?

Los requisitos para la jubilación anticipada del ISSSTE en 2026 son los siguientes:

Hombres: mínimo 30 años de servicio

Mujeres: mínimo 28 años de servicio

Cumplir con la edad mínima vigente en 2026

Pertenecer al régimen del décimo transitorio

No haber optado por los bonos de pensión del ISSSTE

Las edades mínimas de jubilación quedaron así:

De 2025 a 2027: Mujeres 56 años / Hombres 58 años

De 2028 a 2030: Mujeres 55 años / Hombres 57 años

De 2031 a 2033: Mujeres 54 años / Hombres 56 años

De 2034 en adelante: Mujeres 53 años / Hombres 55 años

¿Cómo queda la jubilación anticipada en 2026?

Este 2026 es un como un año de transición. Por ahora, la jubilación anticipada queda en 58 años para hombres y 56 para mujeres, pero se elimina el aumento continuo y se fijó el camino para que, en los próximos años, jubilarse sea posible a menor edad.

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