Entró en vigor la jubilación anticipada 2026: Sheinbaum estableció esta ventaja para mujeres

Si eres trabajadora del Estado, debes de estar bajo el régimen décimo transitorio para poder acceder a la jubilación anticipada que ya entró en vigor.

Ya casi se cumple un año desde que la presidenta Claudia Sheinbaum decretó un cambio esperado por miles de trabajadoras del Estado: la entrada en vigor de las nuevas reglas para la jubilación anticipada. Tras la publicación en el DOF, se establecieron las normas que permitirán a las mujeres jubilarse con el cien por ciento de su sueldo mucho antes de lo previsto originalmente. A continuación, te compartimos todos los detalles al respecto.

¿Cuáles son las nuevas normas para la jubilación en 2026?

Las nuevas normas para la jubilación anticipada en 2026 establecen un límite de edad que frena los incrementos graduales de años anteriores. Para este año, el calendario nos muestra que la edad mínima para jubilarse es de 56 años para las mujeres.

¿En qué consiste la ventaja específica para las mujeres?

El decreto de Claudia Sheinbaum reconoce una ventaja generacional para las mujeres, permitiéndoles retirarse siempre dos años antes que a los varones en cada etapa del nuevo calendario.

Mientras que el tope final de retiro para los hombres se fijará en los 55 años, las mujeres tendrán la oportunidad de alcanzar su jubilación a los 53 años de edad a partir del año 2034.

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¿Qué requisitos se deben cumplir para aplicar a estas tablas?

Para aprovechar la jubilación anticipada 2026, tú, como trabajadora, debes de cumplir estrictamente con estos requisitos del ISSSTE:

Pertenecer al Artículo Décimo Transitorio (es decir, no haber migrado al sistema de cuentas individuales o Afores).

Acreditar un mínimo de 28 años de cotización.

Eso sí, si estás bajo el régimen de cuentas individuales, estas tablas no te aplican.

¿Cómo funcionará la reducción gradual en los próximos años?

La ley indica que la edad mínima bajará cada tres años según las tablas de retiro publicadas en el DOF:

Periodo 2026-2027: 56 años (mujeres) y 58 años (hombres).

Periodo 2028-2030: La edad bajará a 55 años para mujeres y 57 años para hombres.

Meta final 2034: El calendario se estabilizará definitivamente en los 53 años para las mujeres y 55 años para los hombres.

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