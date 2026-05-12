¿Se adelantan las vacaciones? SEP contempla ajustes escolares solo por calor o Mundial 2026

La presidenta mencionó que está a favor de que se mantengan en seis las semanas de vacaciones para este ciclo escolar.

El calendario escolar de la SEP se queda como estaba. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que, tras escuchar el rechazo de la comunidad educativa, las vacaciones de verano no se adelantarán de forma generalizada.

Sin embargo, afirmó que podría haber modificación del calendario escolar en zonas de altas temperatura o por el desarrollo del Mundial, tras reiterar que está a favor de que se mantengan en seis las semanas de vacaciones para este ciclo escolar.

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¿Qué dijo Sheinbaum sobre el calendario escolar?

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, la Primera Mandataria, recordó que fue un consenso entre los secretarios de educación estatales junto al titular de la SEP, Mario Delgado, como se decidió adelantar el fin de clases para el 5 de junio.

“El viernes pasado es importante decir esto, todos los secretarios de educación pública de todas las entidades aprobaron por unanimidad mover el calendario a que salieran de vacaciones el 5 de junio. Hubo, como saben, pues, sobre todo madres y padres de familia y maestros que no estuvieron de acuerdo, y entonces se reunieron nuevamente y tomaron la decisión, pues, de dejar el calendario como estaba. Y, en todo caso, si algunas de las entidades que normalmente se hace, sea por las altas temperaturas o por el tema del mundial, quisieran recorrer la salida, que pueda haber esta oportunidad, pero como una excepción para algunas entidades”. —

Tras un proceso de diálogo entre la #SEP y las secretarías de Educación de las 32 entidades federativas, se alcanzó un acuerdo nacional sobre el calendario escolar 2025-2026, concluyendo el ciclo el 15 de julio, conforme a lo previsto. pic.twitter.com/DL4VTF2czw — SEP México (@SEP_mx) May 12, 2026

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¿Qué resolvió el Consejo Nacional de Autoridades Educativas?

Este lunes, el titular de Educación Pública, Mario Delgado informó que el Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU) realizó un análisis exhaustivo del impacto territorial de las medidas planteadas el pasado 7 de mayo, bajo los principios de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), por lo que se decidió priorizar las decisiones construidas desde las comunidades y no desde el aislamiento institucional.

🔴 #SEPInforma | Tras un proceso de deliberación colectiva, y en atención al llamado de nuestra presidenta @Claudiashein, la #SEP y las secretarías de Educación de las 32 entidades federativas acordaron mantener el calendario escolar 2025-2026 y concluir el ciclo el próximo 15 de… pic.twitter.com/6GdfT54YJI — SEP México (@SEP_mx) May 12, 2026

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¿Cómo quedará el ciclo escolar 2025-2026?

Agregó que se acordó mantener el calendario escolar 2025-2026 en sus términos originales, preservando los 185 días efectivos de clase establecidos en el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 9 de junio de 2025, por lo que el ciclo escolar concluirá el próximo 15 de julio, conforme a lo previsto.

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