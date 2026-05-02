Rubén Rocha Moya pierde fuero tras dejar su cargo como gobernador: Arturo Zaldívar confirma que puede ser detenido

Rubén Rocha Moya perdió su fuero al solicitar licencia como gobernador de Sinaloa, para enfrentar las acusaciones en su contra por vínculos con el narcotráfico, afirmó el coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia de México, Arturo Zaldívar.

¿Por qué Rocha Moya perdió su fuero constitucional?

A través de su cuenta de X, el ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló que el morenista ya no cuenta con fuero que lo proteja contra cualquier detención con fines de extradición a Estados Unidos.

Explicó que el fuero constitucional es una figura que no protege a las personas, sino la función que desempeñan.

El ministro en retiro, explicó que el Poder Judicial de la Federación ya emitió criterios relacionados con esta figura del fuero constitucional.

“El ‘fuero’ protege a la función no a la persona. Quien obtiene una licencia ya no ejerce la función, por tanto, puede ser detenida como cualquier persona, pues ya no goza de la inmunidad procesal” — , detalla Zaldívar.

La presión de Estados Unidos contra México

Desde el pasado 28 de abril, el gobierno de Estados Unidos solicitó detener provisionalmente a Rubén Rocha Moya y otras nueve personas con fines de extradición para juzgarlos por supuestos nexos con el Cártel de Sinaloa.

Hasta ahora, la Fiscalía General de la República (FGR) no ha determinado si concederá la solicitud del gobierno de Donald Trump, al señalar que no aportó pruebas para sustentar la detención, aunque ni el Tratado de Extradición con EEUU, ni la Ley de Extradición Internacional vigente, establecen este requisito para emitir una orden de detención provisional con fines de extradición.

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