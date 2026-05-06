¿Quién es Dámaso Castro en el caso Rocha Moya?
Dámaso Castro Saavedra se encuentran en la lista de extradición junto con Rocha Moya, de quien la propia gobernadora interina desconoce su paradero, al igual que el de Enrique Díaz Vega “el hombre de los dineros de Rocha”.
Dámaso Castro Saavedra ha pasado desapercibido, pero es un personaje que hay que observar porque el día de ayer pidió licencia, y podría desaparecer como Enrique Díaz Vega, “el hombre de los dineros de Rocha” o el propio gobernador con licencia Rubén Rocha de quien nadie sabe dónde está, incluso la gobernadora interina.
En entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, el periodista de El PAÍS en Culiacán, Sinaloa, Marcos Vizcarra, detalló los alcances de este personaje y otros más.
TE PODRÍA INTERESAR: Aprueban la renuncia de la fiscal de Sinaloa por caso Héctor Melesio Cuén
Trayectoria en la fiscalía y casos relevantes
Dámaso Castro Saavedra fue un policía de carrera de la Procuraduría General de Justicia, hoy Fiscalía del Estado quien ha acompañado a muchos fiscales, intentó ser fiscal, y fue uno de los primeros personajes especialista en el Sistema Penal Acusatorio, lo que le permitió pasar de encargado de las carpetas a vicefiscal estatal, es decir, “encargado de la política interna de la fiscalía, y los casos más pesados, entre ellos el de Melesio Cuén, quien fue asesinado presuntamente en un robo de vehículo… que después se supo fue un montaje”.
El caso fue investigado y se debió llegar a fondo, señaló Vizcarra, ”pero a 20 meses no tenemos un resultado, pero Estados Unidos sí”.
Dámaso, dijo, “fue el brazo derecho de la jueza y luego fiscal general Sara Bruna Quiñones Estrada, quien renuncia por el video de Melesio y sabemos está libre disfrutando su vida normalmente”.
Vínculos políticos y contexto actual
“Dámaso Castro Saavedra es un personaje políticamente cercano a Enrique Inzunza Cázares, hoy senador de la República quien no ha solicitado licencia, y quien dijo se va a presentar este día de hoy en la Comisión Permanente para discutir y seguir trabajando por el bien de México”.
El nuevo perfil en la mira, es Enrique Díaz Vega, personaje es señalado como “el hombre de los dineros de Rocha Moya, empresario que tiene muchas cuentas por aclarar, pero no sabemos dónde está”, al igual que Rubén Rocha, gobernador con licencia de quien afirma Vizcarra, la gobernadora interina afirmó, “no sé dónde está no he hablado con él todavía”.
Finalmente, la solicitud de licencia de Dámaso Castro se suma a un contexto de incertidumbre en torno a diversos actores políticos y de seguridad en Sinaloa.