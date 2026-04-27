Esperan a Maru Campos en el Senado; investigará FGR presencia de la CIA en operativo de Chihuahua

Se alistan los senadores para recibir este martes a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, a fin de que explique la presencia de dos agentes de la CIA en un operativo contra el narcotráfico en esa entidad.

El senador Oscar Cantón Zetina confirmó que la gobernadora sí asistirá a la “invitación” que le hizo la Cámara Alta.

También dijo que la Fiscalía General de la República ya abrió una carpeta de investigación por la participación de los integrantes de la CIA en un operativo para desmantelar un narcolaboratorio.

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Este lunes compareció la fiscal Ernestina Godoy, para presentar el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029.

En su presentación, la titular de la FGR reconoció que nueve de cada 10 delitos no se denuncian y 6 de cada 10 mexicanos no tienen confianza en las fiscalías de los estados y en la General.

La senadora del PAN, Guadalupe Murguía, le pidió una actuación apegada a la ley y sin tintes políticos, ni partidistas.

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Ernestina Godoy respondió: “nunca como ahora existen condiciones institucionales y legales para transformar la procuración de justicia, en alusión al actual equilibrio entre Ejecutivo y Legislativo.

El plan presentado contempla una transformación estructural de la Fiscalía General de la República (FGR), con diez ejes de acción.

Entre los principales destacan:

Reestructura institucional para eliminar duplicidades, clarificar funciones y fortalecer áreas de investigación.

Redirección del presupuesto hacia tareas sustantivas, reduciendo el gasto administrativo.

Fin de privilegios y rechazo a la “burocracia dorada”.

Fortalecimiento del servicio profesional de carrera, con reglas claras de ingreso, permanencia y ascenso.

Uso intensivo de inteligencia y tecnología, incluyendo un sistema nacional interoperable de información.

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Finalmente, la Fiscal puntualizó:

“Reitero mi plena convicción de colaborar con los tres órganos de gobierno, sin importar los colores partidistas ni interés político alguno. La autonomía se fortalece con coordinación, con autonomía, pero sobre todo con visión de Estado”.

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