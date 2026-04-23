Señala Sheinbaum falta del gobierno de Chihuahua por agentes de EUA|Video

La gobernadora de Chihuahua no estaba, señala la presidenta Sheinbaum, por lo que hoy tendrá que entrevistarse con el Secretario de Seguridad para explicar el operativo con EUA.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, la Primera Mandataria señaló que es el Senado de la República el que debe determinar si se debe retirar a algún funcionario de sus funciones.

“Aquí hay una falta. Entiendo que fue llamada la gobernadora y el fiscal a comparecer ante el senado, y es importante que ellos expliquen bajo qué condiciones se dio esta colaboración. Pero, pues, hay una falla del gobierno o del fiscal o del secretario del estado de Chihuahua, porque no se está cumpliendo con el marco jurídico ni con la constitución en materia de colaboración en seguridad, en particular con las agencias de Estados Unidos. Es precisamente lo que le iba a preguntar.

-¿Esto merecería, entonces, la destitución del fiscal del estado de Chihuahua?-Pues, tienen que determinarlo la propia gobernadora y el senad”.

Sheinbaum Pardo explicó que intentó, sin éxito, tener una conversación por teléfono con la panista, en tanto dijo, la mandataria estatal se reúne este jueves con el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

“La busqué ayer. No estaba en la oficina, contestó el secretario particular. Hoy va a ver al secretario de seguridad, y, bueno, espero que nos podamos contactar. Pero sí la busqué de manera personal a través de Luisa Abreu, que es la compañera que me ayuda todos los días en la oficina, y, pues, no, ya no hubo comunicación”.

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Llamado a cumplir la Constitución

Enfatizó que al igual que lo hiciera al tomar protesta como Jefa del Ejecutivo Federal, la Gobernadora de Chihuahua y todo funcionario, rindió protesta para hacer cumplir con la Constitución y sus leyes por lo que dijo, todos los estados deben cumplir, en ese sentido anunció que solicitó que envíen un texto para recordarlo a todos los estados.

“Hoy pedí a al consejo de seguridad que se reuniera y que enviaran un comunicado a todos los gobernadores, a las a los treinta y un gobernadores y a la jefa de gobierno para recordarles cuáles son las leyes para la colaboración en materia de seguridad con cualquier gobierno del mundo, y en particular con el gobierno de los Estados Unidos. Está muy marcado en la ley cuál es el tipo de colaboración y cómo debe desarrollarse esta colaboración. Y ahí, además, pues, la comunicación de relaciones exteriores con el embajador de los Estados Unidos para que pueda detallarse toda la información”.

La Presidenta de México, destacó la relación entre su administración y el gobierno de su homólogo Donald Trump por lo que negó que este evento signifique un problema entre ambas naciones.

“No tendría por qué, no tiene por qué, y nosotros no queremos generar un conflicto con Estados unidos, lo que queremos es que si estamos trabajando bien, si estamos avanzando, pues que se cumpla el entendimiento, esto es así, no es un asunto de que queramos escalar un problema con el gobierno de Estados Unidos, pero tampoco podemos nosotros ser omisos a nuestra constitución y nuestras leyes”.

En tanto recordó que solicitó a Estados Unidos información sobre cómo colaboró con Chihuahua mientras Omar García Harfuch pide a la Gobernadora, detalles de los convenios que existen entre el estado y el gobierno del país vecino.

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