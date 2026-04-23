Caso agentes de la CIA: Monreal pide unidad nacional y rechaza juicio político a Maru Campos

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, se pronunció porque se aclare el diferendo entre la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos por el caso del operativo antinarco en dicha entidad en el que participaron agentes de la CIA de Estados Unidos.

Converso con los medios de comunicación en la Cámara de @Mx_Diputados. pic.twitter.com/xsBhMu6I6W — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) April 23, 2026

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¿Qué implica la participación de agentes extranjeros en México?

El legislador morenista, que es doctor en derecho constitucional, aseguró que el no reportar la actividad de agentes extranjeros en nuestro país a la autoridad federal viola la Ley de Seguridad Nacional y la propia Carta Magna, sin embargo, hizo voto porque esta controversia entre las dos mandatarias se resuelva de la mejor manera, pues no estamos en condiciones para la confrontación sino para busca la unidad nacional.

“El país no está para buscar confrontaciones sino para buscar la unidad. Aunque coincido plenamente con lo expresado hoy por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Ella es muy cuidadosa, pero sobre todo es muy enérgica en el respeto a la soberanía, en la no injerencia y que nadie se vea inmerso en violaciones a la ley de seguridad y a la propia Constitución. Y hacemos votos porque se dirima esta controversia por la vía diplomática”. —

MarioGuti Ampliar

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¿Habrá acciones legales por este caso?

Cuando se le cuestionó que algunos legisladores han dicho que presentarán solicitudes de juicio político o de desafuero para enjuiciar a la mandataria panista por dichas violaciones a las normas, Ricardo Monreal, insistió en que esto debe resolverse con serenidad y con unidad ante la hostilidad e injerencia de un gobierno extranjero.

“No, no hacer nada de eso. Yo creo que hay que serenarnos. El país necesita mantener la unidad nacional frente a la hostilidad del gobierno extranjero. Pero nosotros no podemos dividirnos. Hay que caminar fortaleciendo la conducción y el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum”. —

¿Cómo se prevé resolver el diferendo político?

El también líder de los diputados federales de Morena, dijo confiar en que el encuentro de la gobernadora de Chihuahua y su fiscal con autoridades federales se hará en un ambiente de respeto.

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