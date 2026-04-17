Ernestina Godoy presenta Plan Justicia FGR 2026-2029: Feminicidio y extorsión serán prioridad

Ernestina Godoy presentó el Plan General de Procuración de Justicia 2026-2029 frente a representantes de los tres órdenes de gobierno, así como gobernadoras y gobernadores de la República.

La fiscal General de la República, Ernestina Godoy, presentó el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, un instrumento que dijo, transformara a la institución y donde se podrá en el centro a las víctimas.

¿Cuál es el enfoque del plan?

“La procuración de justicia debe realizarse bajo un enfoque humanista que coloque a las víctimas sin distinción en el centro de nuestra actuación institucional. Por eso, verdad, justicia y reparación para las víctimas del delito y para la sociedad son los objetivos medulares del quehacer de la Fiscalía”. —

Este objetivo, añadió, implica una “re ingeniería”, una transformación que inicia por entender que la que la justicia es un valor elemental y un derecho.

¿Qué delitos serán prioridad?

Ante representantes de los tres Poderes de la Unión, fiscales, procuradores y gobernadores de todo el país, así como empresarios, la funcionaria afirmó que el combate a tres delitos son su prioridad; feminicidio, extorsion y desapariciones.

Sobre este último afirmó:

“Podemos afirmar categóricamente que en la actualidad en nuestro país no existe una práctica generalizada ni sistemática para la desaparición de personas. Lo afirmamos de manera contundente, no tenemos nada que esconder. Al revés, tenemos mucho que mostrar en lo que se ha realizado en este gobierno” —

Entre otras cosas, aseguró, ha puesto “en marcha la alerta nacional de búsqueda, la obligación de abrir carpetas de investigación ante el primer reporte de desaparición, la creación de la base nacional de carpetas de investigación y la creación de la plataforma única de identidad”.

¿Qué cambios contempla la reingeniería institucional?

En el acto realizado en el Centro Cultural del México Contemporáneo, aseguro que “nunca más una fiscalía opaca con una burocracia dorada”.

Y dijo que como parte de la “re ingeniería” de la institución.

El plan, añadió, “ obliga a pasar de la inercia a la acción, de la fragmentación a la inteligencia y de un modelo de tramitación masiva y reactiva hacia una gestión diferenciada por complejidad”.

Está reorganización, aseguró se desprende de una estrategia de fortalecimiento orientada “a optimizar procesos, clarificar competencias y consolidar una estructura funcional con capacidad de respuesta eficaz que parte del reconocimiento de que los fenómenos delictivos actuales son complejos y dinámicos”.

En esta nueva etapa no se fabricarán culpables pero tampoco habrá impunidad, insistió.

Síguenos en Google News y encuentra más información