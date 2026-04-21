Confirma Sheinbaum que en Chihuahua hubo operativo conjunto con E.U.

La Primera Mandataria, dijo desconocer si los agentes pertenecían a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) así mismo insistió que se investiga las faltas incurridas por el gobierno estatal,

Hay indicios de que agentes de Estados Unidos, sí colaboraban de manera conjunta con las autoridades de Chihuahua en operativo antidrogas, en el momento del accidente donde dos oficiales del país vecino y dos mexicanos perdieron la vida, así lo dio a conocer la presidenta Claudia Sheinbaum.

¿Qué se sabe sobre la colaboración entre autoridades?

Durante la mañanera en Palacio Nacional, la Primera Mandataria, dijo desconocer si los agentes pertenecían a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) así mismo insistió que se investiga las faltas incurridas por el gobierno estatal, al reiterar que el Gobierno Federal, no tenía conocimiento de los hechos.

“Ayer el fiscal de Chihuahua cambió su declaración. Estábamos investigando lo que estaban haciendo estas personas, y de qué agencia era. Hasta ahora, la información que tenemos nosotros es que sí había, sí estaban trabajando conjuntamente, vamos a decirlo así. Entonces, tiene que hacerse toda la investigación por parte de la fiscalía, pues, para ver si se violó la Constitución o la Ley de Seguridad Nacional, y queden toda la información veraz, pues, las autoridades del estado de Chihuahua”.

Aseguró que hasta el momento la gobernadora de la entidad, Maru Campos, no ha establecido comunicación con el gobierno federal, y enfatizó que a pesar de que el fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, dijo que los agentes se encargaban de una capacitación de manejo de drones, Sheinbaum Pardo manifestó que debían dar por enterado a la administración federal.

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¿Qué dice la ley sobre la presencia de agencias extranjeras?

“La relación que se tiene con agencias del gobierno de Estados Unidos, con la propia embajada, con instituciones del gobierno de Estados Unidos están marcadas muy claramente por la constitución y la ley de seguridad nacional. La presencia de agentes, de agencias de los Estados Unidos, también está regulada, y está regulada por la ley de seguridad nacional y por la constitución. Eso es lo primero. Lo segundo es que, para que un estado de la república pueda tener coordinación con una agencia del gobierno de Estados Unidos, no lo puede hacer de manera directa, tiene que pasar necesariamente por la federación, eso también está establecido”.

Por cierto que comentó que el tema, a penas fue tocado con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, en el acercamiento que tuvo junto con el representante de Comercio de esa nación, Jamieson Greer.

“Solamente nos dimos condolencias, porque eso es, pues, lo primero, la parte humana, evidentemente, del fallecimiento. Y comentamos que después se iba, pues, a acercar tanto al secretario de seguridad como al gabinete para poder platicar con él, y en su momento, pues, ya platicar nuevamente el embajador y y su servidora”.

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Enfatizó que deben analizarse las sanciones incluso dijo, se analizará junto al Senado de la República al ser el responsable de velar por la relación internacional.

La Jefa del Ejecutivo Federal comentó que podría darse un extrañamiento al gobierno de Estados Unidos, recordándole que cualquier actividad de una agencia en territorio mexicano, debe ceñirse a la seguridad nacional.

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