Detienen en Jalisco a “El Güero Conta”, presunto operador financiero del CJNG

En un operativo coordinado y en menos de 24 horas, elementos de seguridad federales concretaron dos golpes contra la estructura de mando del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

¿Quién es “El Güero Conta” y cuál era su función?

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la detención en Zapopan, Jalisco, de César Alejandro “N”, conocido como “El Güero Conta”.

Es identificado como el presunto operador financiero de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, quien también fue capturado en una operación previa este mismo lunes 27 de abril.

La captura de “El Güero Conta” estuvo a cargo de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, y se le señala como el responsable de lavar recursos ilícitos mediante empresas y prestanombres, adquiriendo bienes de alto valor como aeronaves, embarcaciones, ranchos y casas, además de realizar inversiones en productoras de tequila.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, enfatizó que esta detención representa un golpe estratégico a las finanzas del grupo criminal, como parte de las acciones permanentes para debilitar a las organizaciones que generan violencia en el país.

“Esta detención representa un golpe importante a la estructura financiera de dicho grupo criminal. Las instituciones del Gabinete de Seguridad mantenemos acciones permanentes para debilitar a las organizaciones delictivas y llevar ante la justicia a quienes generan violencia”. —

El día de hoy en Zapopan, Jalisco, Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional @Defensamx1 detuvieron a César Alejandro N, alias “El Güero Conta”, identificado como operador financiero de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, jefe regional del CJNG.… pic.twitter.com/ZHUC4ob22s — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) April 28, 2026

¿Cómo fue la captura de “El Jardinero”?

Mientras que la aprehensión de Audias Flores Silva, considerado uno de los posibles sucesores del líder del CJNG, Rubén Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, fue el resultado de un operativo masivo en Nayarit.

En este operativo participaron 520 agentes de las fuerzas especiales de la Secretaría de Marina, quienes localizaron a “El Jardinero” oculto en un desagüe de la comunidad de El Mirador.

De acuerdo con reportes de inteligencia y especialistas en seguridad, el seguimiento para dar con el paradero de “El Jardinero” tomó alrededor de un año y medio de labores.

¿Qué impacto tienen estas detenciones en el CJNG?

Con estas capturas, el Gabinete de Seguridad reafirma su compromiso de llevar ante la justicia a los líderes de alto perfil y desmantelar las redes económicas que sostienen sus actividades delictivas.

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