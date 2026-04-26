Ernestina Godoy comparecerá ante el Senado esta semana

La presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, anunció la agenda para la última semana del Periodo Ordinario en la Cámara de Senadores.

Entre los puntos más relevantes destaca la presencia de las titulares de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Banco de México (Banxico), además de una invitación a la gobernadora de Chihuahua.

¿Qué temas tratará Ernestina Godoy en su reunión con los legisladores?

La titular de la FGR, Ernestina Godoy Ramos, se reunirá con la Comisión de Justicia para desglosar el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029.

Este documento será dictaminado por la comisión y posteriormente llevado al Pleno para su discusión y aprobación definitiva.

Por otro lado, la Comisión de Hacienda y Crédito Público recibirá a Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora de Banxico, quien rendirá su informe anual de cumplimiento de mandato, detallando el estado financiero y las políticas monetarias del país.

¿Cuáles son los otros temas prioritarios en la agenda legislativa?

Además de las comparecencias de las funcionarias federales, el Senado tiene programadas las siguientes actividades:

- Caso Chihuahua: Se extendió una invitación a la gobernadora María Eugenia Campos y al fiscal estatal para una reunión de trabajo con las comisiones de Seguridad y Puntos Constitucionales.

- Seguridad Nacional: La Comisión de Marina dictaminará las solicitudes de la presidenta Claudia Sheinbaum para permitir el ingreso de tropas extranjeras a territorio mexicano.

-Reforma contra el Feminicidio: Se dará seguimiento a la aprobación de esta reforma en los Congresos Locales para realizar la declaratoria de constitucionalidad.

- Nuevo Reglamento: Se estudia la armonización del Reglamento del Senado con lenguaje de género y las nuevas disposiciones constitucionales.

Finalmente, Castillo Juárez confirmó que esta semana se integrará la Comisión Permanente que operará de mayo a agosto durante el receso legislativo, la cual tendrá el honor de presidir.

“Trabajaré para que las sesiones transcurran con respeto y el nivel que se requiere”, puntualizó la legisladora.

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