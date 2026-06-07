¿Se activó la alerta sísmica? Reportan sismo en Huehuetán, Guerrero hoy 7 de junio 2026

SASMEX informa sobre sismo registrado en Guerrero durante la tarde del domingo. X

Un sismo fue detectado por el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) la tarde de este domingo 7 de junio de 2026 en el municipio de Huehuetán, Guerrero. De acuerdo con el reporte preliminar difundido por el organismo, el movimiento ocurrió a las 16:37 horas y fue registrado por la red de sensores sísmicos que opera en la costa del Pacífico mexicano.

Hasta el momento, las autoridades de Protección Civil y el Servicio Sismológico Nacional mantienen el monitoreo de la actividad para determinar la magnitud definitiva y posibles afectaciones en la región.

¿Qué informó el SASMEX sobre el sismo en Huehuetán, Guerrero?

El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano confirmó la detección del movimiento telúrico a través de sus plataformas oficiales. El SASMEX es operado por el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES) y cuenta con una red de sensores distribuidos principalmente en Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Colima, Jalisco y Puebla.

Su función es identificar de manera temprana sismos potencialmente peligrosos y emitir alertas cuando la energía detectada supera los umbrales establecidos para las ciudades que reciben el servicio de alertamiento.

¿Se activó la alerta sísmica en la Ciudad de México?

Hasta la publicación de este reporte no se informó de una activación generalizada de la alerta sísmica en la Ciudad de México relacionada con este evento.

El SASMEX evalúa diversos factores antes de emitir una alerta, incluyendo la magnitud estimada, la distancia entre el epicentro y las ciudades protegidas, así como la energía liberada durante los primeros segundos del sismo.

Por ello, no todos los movimientos registrados generan un aviso público.