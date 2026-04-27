EU revocó la visa a Rocha Moya y alista campaña anticorrupción contra políticos mexicanos: Los Ángeles Times

El periodista de Los Ángeles Times, Steve Fisher aseguró que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no cuenta con visa para viajar a Estados Unidos porque le fue revocada en 2025, al igual que a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda.

¿Qué dice el reporte sobre la cancelación de visas?

La publicación de corresponsal Steve Fisher indica que el morenista se une a la lista en la que se incluyen legisladores de su partido.

NUEVO:



Embajador de EE.UU. lanza campaña anticorrupción contra políticos de MX presuntamente corruptos



EE.UU. prevé presentar cargos contra políticos del propio partido MORENA



La visa del gob. de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fue cancelada el año pasadohttps://t.co/hdicd7wIem — Steve Fisher (@Stevelfisher) April 26, 2026

En su publicación de este domingo, señala que pese a las polémicas en las que se ha visto envuelto, Rocha Moya ha sobrevivido gracias a su relación de amistad con Andrés Manuel López Obrador.

“Rocha Moya es una de las muchas políticas de alto nivel que se consideran protegidas por sus vínculos con López Obrador” — Señala Los Angeles Time

¿Habrá una campaña anticorrupción desde Estados Unidos?

Los Angeles Times señala en la publicación, que el gobierno de Estados Unidos emprenderá una campaña anticorrupción contra políticos mexicanos que tengan nexos con el crimen organizado.

Con esto se prevé que además de la revocación de visas, como ya lo ha implementado, también se presenten acusaciones formales en los tribunales federales de Estados Unidos y que entre los posibles señalados figurarían integrantes del partido Morena.

El reporte de Los Angeles Times vinculó el inicio de esta campaña con las declaraciones que formuló el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, el 23 de abril de 2026 en Los Mochis, Sinaloa, durante la colocación de la primera piedra de la planta de Mexinol, proyecto con una inversión estadounidense de 3 mil 300 millones de dólares.