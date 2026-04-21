Gobierno de Canadá pide no dar a conocer el nombre de la víctima en Teotihuacán

El gobierno de Canadá solicitó no dar a conocer el nombre de la víctima originaria de aquel país, hasta que sus familiares lo consideren pertinente.

De acuerdo con fuentes oficiales “no se ha dado a conocer el nombre de la víctima” del atacante de la zona arqueológica de Teotihuacán, “es lo que pide el gobierno de Canadá” quien también ha emitido una alerta de viaje a 14 estados de México y pide precaución a quienes ya se encuentran en territorio mexicano, compartió la corresponsal de W Radio Cynthia Basulto, en el espacio de “Así las Cosas” con Gabriela Warquentin, luego del ataque perpetrado por un hombre en lo alto de la Pirámide de la Luna.

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Alrededor de 2 millones de canadienses visitan México cada año, pero los hechos ocurridos el día de ayer, así como el secuestro de 10 empleados de una minera o la captura de “El Mencho” por relacionarla con Puerto Vallarta, zona muy visitada por los turistas pone en el centro de debate en Canadá “seguir viniendo a México o no, o si México deberá ser sede del Mundial de Futbol”, todo esto luego de los videos difundidos en redes.

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Mientras para algunos canadienses se pone en tela de juicio hacer turismo en México, para otros “la cultura mexicana es lo máximo y la aman”, tal como lo declaró una turista

México es una ciudad fabulosa y nunca nos hemos sentido inseguros, esto pudo ocurrir en cualquier parte del mundo”. —

No obstante, detalló Cynthia, las autoridades canadienses han hecho el llamado de alerta para evitar viajes a 14 estados de la República y a quienes se encuentran en México tener alto grado de precaución.

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