Teotihuacán reportan asesinato en la zona arqueológica

La Pirámide de la Luna en la zona arqueológica de Teotihuacán fue el escenario de disparos y la muerte de al menos de una persona

La Pirámide de la Luna fue escenario del asesinato de una mujer de origen canadiense por un hombre armado quien luego de asesinarla se habría suicidado, todo ocurrió en lo alto de la pirámide.

🔴#ÚltimaHora | Se registran disparos dentro de la zona arqueológica de #Teotihuacán. Un hombre fue captado sobre la Pirámide de la Luna con lo que parece ser un arma.



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La zona arqueológica que en días pasados fuera el escenario del encendido del Fuego Nuevo para el inicio de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, encabezados por la gobernadora del Estado de México, este lunes se cubre de tragedia con la muerte dos personas, de acuerdo con los primeros reportes.

Este sería el presunto sujeto que disparó en contra de la turista canadiense, para luego quitarse la vida Ampliar

Circula en redes la fotografía del sujeto quien preliminarmente se sabe portaba dos armas.

Hasta el sitio llegaron elementos de la Guardia Nacional para atender la situación de peligro y sesión que se vivió en la zona arqueológica que diariamente recibe a cientos de visitantes de todas partes del mundo.

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