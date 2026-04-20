Teotihuacán reportan asesinato en la zona arqueológica
Un sujeto armado abrió fuego en la parte alta de la Pirámide de la Luna acabando con la vida de una mujer, dejando tres heridos para posteriormente suicidarse.
La Pirámide de la Luna fue escenario del asesinato de una mujer de origen canadiense por un hombre armado quien luego de asesinarla se habría suicidado, todo ocurrió en lo alto de la pirámide.
La zona arqueológica que en días pasados fuera el escenario del encendido del Fuego Nuevo para el inicio de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, encabezados por la gobernadora del Estado de México, este lunes se cubre de tragedia con la muerte dos personas, de acuerdo con los primeros reportes.
Circula en redes la fotografía del sujeto quien preliminarmente se sabe portaba dos armas.
Hasta el sitio llegaron elementos de la Guardia Nacional para atender la situación de peligro y sesión que se vivió en la zona arqueológica que diariamente recibe a cientos de visitantes de todas partes del mundo.
Información en desarrollo...