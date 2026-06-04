Tensión México-Estados Unidos podría continuar al menos por dos años: Eduardo Guerrero

La tensión México-Estados Unidos podría mantenerse por un periodo prolongado. La relación se ha tensado, se está deteriorando, la postura mostrada por la presidenta el domingo pasado sorprendió y sus efectos difícilmente podrán atenuarse en el corto plazo, señaló el experto en seguridad, Eduardo Guerrero, quien consideró posible que la respuesta de Estados Unidos fuera la filtración al Ángeles Times de la situación de dos gobernadores en funciones, Alfonso Durazo y Américo Villarreal.

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Impacto de filtraciones sobre gobernadores mexicanos

En entrevista para “Así Las Cosas” con Gabriela Warkentin, el director de Lantia Intelligence, recordó la defensa que la presidenta Sheinbaum hizo del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y a sus colaboradores, ante Estados unidos, mencionado las motivaciones políticas de las acusaciones a varias figuras políticas de México.

“Aparentemente, Estados Unidos respondió mediante la filtración de la información al Ángeles Times una nota que parece muy creíble por los detalles significativos de permisos que tiene Alfonso Durazo de Sonora y Américo Villarreal de Tamaulipas, quienes al parecer están bajo un régimen migratorio de colaboración una investigación judicial”.

El diario cita, que ellos están investigados por posibles vínculos con organizaciones criminales en México, esto, dijo “es tremendo porque añade a dos gobernadores en funciones con probables vínculos”, por lo que consideró que los dichos de la presidenta “podrían arreciar las acusaciones contra una buena cantidad de políticos provocando daño reputacional y probablemente electoral a Morena”.

EE.UU. responde al discurso de la presidenta, @Claudiashein



“Aparentemente EE.UU. respondió casi inmediatamente mediante la filtración de información a un medio muy acreditado de Estados Unidos que es Los Angeles Times con una nota que parece muy creíble”: @laloguerrero,… pic.twitter.com/A09jWk08GW — Así Las Cosas (@asilascosasw) June 4, 2026

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Diferencias bilaterales podrían continuar

Recordó que el discurso de Markwayne Mullin, no va por un rompimiento en las relaciones México Estados Unidos, pero “tienen mucha información y la puede filtrar a medios públicos cuando lo crean pertinente y aunque ambos países nos seguimos necesitando mucho, sí creo que estas tensiones van a continuar un buen rato, veo por lo menos un par de años de tensiones”.

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