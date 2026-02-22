Cronología Paso a Paso: Así fue el operativo que acabó con la vida de “El Mencho” en Jalisco

El 22 de febrero de 2026 comenzó como un domingo cualquiera en Jalisco. Terminó siendo una de las jornadas más tensas en la historia reciente de la seguridad en México tras la muerte de “El Mencho”.

Un operativo encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) culminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). A partir de ese momento, el país entró en horas de alta tensión, con bloqueos, incendios y despliegues militares en varios estados.

22 de febrero: inicia el operativo en Jalisco

De acuerdo con información oficial de Sedena, el operativo fue resultado de meses de trabajos de inteligencia coordinados entre fuerzas federales y estatales. El despliegue se concentró en una zona estratégica de Jalisco, donde se tenía identificado el movimiento del objetivo prioritario.

Durante la intervención, elementos del Ejército fueron agredidos por civiles armados. Se produjo un enfrentamiento. En ese intercambio de disparos, “El Mencho” resultó herido.

Sedena confirmó que fue asegurado con vida en el lugar de los hechos. Bajo un fuerte dispositivo de seguridad, fue trasladado para recibir atención médica y posteriormente ser llevado a la Ciudad de México.

Horas más tarde, la dependencia informó que el detenido murió a consecuencia de las heridas sufridas durante el enfrentamiento.

La confirmación oficial cambió el curso del día.

Narcobloqueos y quema de vehículos en México

Tras difundirse la noticia, comenzaron las reacciones violentas.

En Jalisco, principalmente en la Zona Metropolitana de Guadalajara, se reportaron vehículos incendiados, tráileres atravesados en autopistas y bloqueos en avenidas estratégicas. También hubo afectaciones en corredores hacia Puerto Vallarta y Chapala.

El Gobierno de Jalisco activó el Código Rojo y desplegó fuerzas estatales en coordinación con la Federación para contener los disturbios. Autoridades pidieron a la población resguardarse y evitar circular por zonas afectadas.

Con el paso de las horas, los narcobloqueos se extendieron a otras entidades. Se registraron reportes en estados como Puebla, Colima, Michoacán y Tamaulipas, con cierres carreteros y presencia reforzada de fuerzas de seguridad.

El mensaje era claro: células criminales intentaban generar caos como respuesta a la caída de su líder.

Mientras tanto, el aeropuerto de Guadalajara reforzó protocolos de seguridad y algunas rutas carreteras permanecieron cerradas temporalmente.

Postura Harfuch y el mensaje de Sheinbaum

El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch , informó que el operativo fue ejecutado bajo el marco legal y que la situación comenzaba a estabilizarse.

, informó que el operativo fue ejecutado bajo el marco legal y que la situación comenzaba a estabilizarse. Harfuch aseguró que el despliegue fue coordinado con autoridades estatales y que se mantenía presencia reforzada para evitar nuevos actos violentos. Señaló que la prioridad era restablecer la movilidad y garantizar la seguridad de la población.

Horas después, la presidenta Claudia Sheinbaum emitió un mensaje público. Llamó a la calma.

emitió un mensaje público. Llamó a la calma. Afirmó que el Estado mexicano actuó conforme a la ley y que la operación fue resultado de inteligencia estratégica. También destacó que se mantendrían operativos en distintos puntos del país para impedir que el reacomodo interno del grupo criminal derivara en más violencia.

Sheinbaum subrayó que el gobierno no retrocederá en la estrategia de debilitamiento de estructuras delictivas.

22 de febrero, un día que marca un punto de quiebre

La muerte de “El Mencho” representa un golpe significativo a una de las organizaciones criminales más poderosas del país. Pero también abre un periodo de incertidumbre.

Expertos en seguridad advierten que cuando cae un líder de este nivel, pueden generarse disputas internas y reacciones violentas.

El 22 de febrero de 2026 quedará registrado como el día en que un operativo federal cambió el mapa del crimen organizado en México.

Y también como el día en que el país vivió horas de fuego, humo y tensión, mientras el Estado buscaba imponer control frente a una reacción criminal inmediata.

La vigilancia continúa. Las fuerzas federales mantienen presencia reforzada. Y México entra en una nueva etapa en su estrategia de seguridad nacional.