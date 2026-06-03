Conflicto con la CNTE lamentablemente se resolverá a billetazos, como hace 40 años: Marco Fernández

Preocupado porque las protestas de la CNTE incrementan en nivel de violencia no solo en CDMX, sino en otros estados, Marco Fernández, detalló que las peticiones de la Coordinadora siguen siendo las mismas e inviables como la abrogación de la Ley del ISSSTE, la desaparición de USICAM y el aumento del 100%.

En entrevista con Gabriela Warkentin para “Así las Cosas”, el coordinador del Programa de Anticorrupción y Educación de e México Evalúa consideró como “irresponsable” que la presidenta en su campaña haya prometido la abrogación de la Ley del ISSTE de 2007 para que los maestros no se jubilen no por Afores, sino que regresen a pensiones solidarias, lo que implica hacer el cambio del cálculo de la pensión no en UMAS sino con base al salario mínimo, con una diferencia sustantiva, ya que las UMAS mensuales son 3439 pesos el mínimo mensual llega a 8,400. Aunque resaltó que “la CNTE no dice que cuando a los maestros se les quita sus contribuciones para pensión en UMAS y no en Salario Mínimo”.

“No termino de entender cómo la entonces candidata presidencial hizo una promesa tan irresponsable, yo no sé si Bertha Alcalde no le informó que eso era inviable, una medida de esa naturaleza tronaría al país, no hay forma de regresar ese esquema de pensiones”.

La CNTE mantiene las protestas para exigir a Sheinbaum que cumpla su promesa de derogar la Ley del ISSSTE de 2007



“¿Cómo preveo que esto se va a resolver? Lamentablemente se va a solucionar como se ha hecho en 40 años en estas estrategias de chantaje, a billetazos”:… pic.twitter.com/obpauJ5Bsu — Así Las Cosas (@asilascosasw) June 3, 2026

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¿Qué órgano suplirá a USICAM?

Sobre la desaparición de USICAM, órgano que determina la evaluación de los docentes para ser supervisores o directores u obtener una mejor remuneración dijo, “quieren desaparecerlo y regresar a Comisiones Mixtas; esto es grave porque en el pasado estas comisiones estaban formadas por autoridades del Sindicato, del SNTE, pero en realidad eran comisiones dominadas por el sindicato, había corrupción porque esas comisiones con el poder tan fuerte de determinar ascensos o adscripciones de los docentes, a partir de favores, o participaciones en marcha era la forma en que podrías aspirar a estos puestos y no por labor en las aulas”.

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¿Qué pasará con el aumento salarial a maestros?

El profesor señaló que “es francamente inviable, es el aumento del salario en 100%”; recordó que el pasado 15 de mayo la SEP anunció el aumento del 9% del cual 7% será aumento al salario y 2% a las prestaciones y de acuerdo a la inflación el aumento será por arriba de la inflación, pero “para la coordinadora no es satisfactorio y quieren el aumento del 100%”.

Entre lo obtenido por el magisterio disidente, dijo “ya les cedieron la reducción de edad de retiro a 55 años en el caso de los hombres y 53 en el caso de las mujeres en un país en donde la edad promedio de esperanza de vida es de 75 años”. Una medida que dijo “va a costar 140 mil millones de pesos a lo que sumó el aumento del 100% y regresar al anterior sistema de pensiones sería imposible para las finanzas públicas hacerlo”.

Sobre la gobernanza, afirmó “si en verdad nos preocupa tener una mejor educación no podemos ceder el control del paso al ascenso de los maestros a directores al sindicato”, sin que se haya propuesto en año y medio cuál será el mecanismo de sustitución que implicaría una reforma al artículo tercero Constitucional que contempla la USICAM.

Lamentablemente, reconoció que “el conflicto se va a resolver como en estas estrategias de chantaje, a billetazos, a comprar con dinero adicional a las secciones de la coordinadora, a dar plazas extraordinarias, etc, mecanismos que además compran una paz pírrica” .

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