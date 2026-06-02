Diego Luna revive la historia detrás del Mundial México 86

La FIFA, Televisa y De la Madrid son recordados en la película de Diego Luna, México 86 por lo que afirma que la sátira “de lo que menos va, es de futbol”.

Haciendo gala de su memoria el actor, director y productor Diego Luna nos hizo recordar los años 80, en particular el cómo México se fue apoderando de la organización del Mundial México 86, que da nombre a su más reciente obra cinematográfica en la que interpreta dijo a “un personaje totalmente de ficción” en una película que de lo que menos va es de futbol.

Diego compartió en entrevista con Gabriela Warkentin para “Así Las Cosas”, la historia de cómo México trajo el Mundial en una coyuntura especial cuando Colombia “que la estaba pasando muy duro se echó para atrás” y México levantó la mano para organizar “el primer mundial donde la iniciativa privada tiene mucho que ver, en este caso Televisa es esa transición de la FIFA en convertirse en un poder económico y político global, crece el número de países invitados”.

México 86 y la llegada del Mundial a México

Recordó que en ese momento inicia la competencia de México con Estados Unidos por el Mundial , “eso operó a nuestro favor, el odio que va cosechando EE.UU. con su relación con el mundo nos sirve muchísimo en ese momento porque la FIFA no quiere invitar a este negocio a EUA, no quiere sentarlo a la mesa a Estados Unidos además porque a nadie le interesaba el Futbol en Estados Unidos, los países empiezan a apoyar a México. Y nos trajimos el Mundial”.

“México 86” “es una ficción y sátira, todo lo llevamos al extremo, partiendo de eventos reales” y su personaje, afirma Diego “es ficción totalmente”; Un personaje que no vive en los grises se acerca dramáticamente a los negros, traiciona a todos, sus valores, sus relaciones más importantes solo por ser un soldado del sistema, del PRI, el federativo más importante, detalló.

Para el actor, el contexto nos hace entender “por qué esa selección es la que ha llegado más lejos, se entiende el país, veníamos del terremoto de 1985 en el que el Estado brilló por su ausencia y sobre todo en el centro del país y en la CDMX la gente y la comunidad salió a ayudarse. Hay hermosas historias como los Topos, en fin la gente ayudando a la gente porque el Estado no vino, tratando de negar el impacto de esta tragedia”.

Recordó como “esencial la rechifla que se lleva De la Madrid en el estadio, no lo dejan hablar y se la mentaron cuanto pudieron, porque además querían mucho el evento, pero no le iban a dar un espacio para que se parara el cuello”.

El Mundial es un evento que manda el mensaje correcto de quiénes somos en el futbol, no tendremos Ronaldos, pero<u> cuando los 11 jalan parejo es un equipo durísimo</u>”. —

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Diego Luna habla del nuevo Mundial

Aunque el actor criticó que Canadá y México solo están para adornar el Mundial del que se jugarán 70 partidos en Estados Unidos, advirtió que “te prepares porque lo que viene es la final o semifinal por lo menos, y te empieces a preparar porque vienen unas buenas crudas”.

“El mundial va a suceder allá y nosotros organizaremos una inauguración; ayer caí en cuenta que hay un dato que se va a romper que nunca hemos ganado un partido de inauguración”. En tanto, “México 86″ se estrena el próximo 5 de junio por Netflix.

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