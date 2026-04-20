Balacera en Teotihuacán deja 2 muertos y 13 lesionados; hay 8 hospitalizados

iroteo en la parte alta de la Pirámide de la Luna, ubicada en la zona arqueológica de Teotihuacán

La Secretaría de Gobernación informó que la balacera en Teotihuacán registrada en la zona arqueológica dejó un saldo de 13 personas lesionadas y dos muertas.

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¿Cuántas personas resultaron afectadas?

A través de un comunicado agregó que de acuerdo con reportes del IMSS Bienestar, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), y la Secretaría de Cultura ocho personas continúan hospitalizadas.

Tres reciben atención en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, tres más en el Hospital de Axapusco y dos en el hospital ABC, en la Ciudad de México.

Anotó que otras cinco personas fueron atendidas en hospitales privados y ya fueron dadas de alta.

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La Secretaría de Gobernación informa que, tras los lamentables hechos en la zona arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México, se desplegó un operativo coordinado con autoridades estatales para su atención.



Tarjeta Informativa 📄 https://t.co/svHlrH31PQ pic.twitter.com/A1hSh3aIfe — Gobernación (@SEGOB_mx) April 21, 2026

¿Quiénes fallecieron en el ataque?

Gobernación afirmó que en el lugar murieron dos personas: una mujer de nacionalidad canadiense y el presunto agresor.

¿Qué acciones implementaron las autoridades?

Abundó que tras los hechos, autoridades federales y estatales desplegaron un operativo coordinado para atender la emergencia y dar seguimiento a las víctimas.

Subrayó que la CEAV mantiene presencia en los hospitales para acompañar a las personas afectadas y sus familiares, mientras que el Gobierno de México estableció contacto con familiares tanto en el país como en el extranjero, además de las representaciones diplomáticas correspondientes.

Expuso que para atención a víctimas se habilitó la línea telefónica 55 1000 2000 ext. 57508.

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