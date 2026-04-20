Balacera en Teotihuacán deja 2 muertos y 13 lesionados; hay 8 hospitalizados
La balacera Teotihuacán dejó 13 lesionados y dos muertos; autoridades reportaron ocho personas hospitalizadas y despliegue de atención a víctimas.
La Secretaría de Gobernación informó que la balacera en Teotihuacán registrada en la zona arqueológica dejó un saldo de 13 personas lesionadas y dos muertas.
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¿Cuántas personas resultaron afectadas?
A través de un comunicado agregó que de acuerdo con reportes del IMSS Bienestar, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), y la Secretaría de Cultura ocho personas continúan hospitalizadas.
Tres reciben atención en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, tres más en el Hospital de Axapusco y dos en el hospital ABC, en la Ciudad de México.
Anotó que otras cinco personas fueron atendidas en hospitales privados y ya fueron dadas de alta.
¿Quiénes fallecieron en el ataque?
Gobernación afirmó que en el lugar murieron dos personas: una mujer de nacionalidad canadiense y el presunto agresor.
¿Qué acciones implementaron las autoridades?
Abundó que tras los hechos, autoridades federales y estatales desplegaron un operativo coordinado para atender la emergencia y dar seguimiento a las víctimas.
Subrayó que la CEAV mantiene presencia en los hospitales para acompañar a las personas afectadas y sus familiares, mientras que el Gobierno de México estableció contacto con familiares tanto en el país como en el extranjero, además de las representaciones diplomáticas correspondientes.
Expuso que para atención a víctimas se habilitó la línea telefónica 55 1000 2000 ext. 57508.