Carta de López Obrador: ¿Pide ponernos en riesgo para proteger a sus socios de Morena?: Ricardo Raphael

“López Obrador no soporta no hacerse presente en momentos de crisis”, señaló el periodista Ricardo Raphael tras conocer la carta pública del expresidente López Obrador de la que afirmó, le preguntaría: “quiere que nos declaremos en rebeldía a ver si arañamos los cachetes de Goliat, ponernos en riesgo la para proteger a algunos de sus socios en Morena, el tono me parece misógino, ingenuo y con una petición a la que el país no podría decir sí, habrá que ver cómo responde la mandataria”, podría “negarse a la realidad como el domingo o corregir como lo hizo el lunes”.

En el espacio de “Así Las Cosas” con Gabriela Warkentin, Ricardo Raphael señaló que López Obrador “supone que con su carta respalda los planteamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum” pero señala Ricardo “tienen un par de argumentos, incluso de falta de respeto con respecto a la Presidencia”.

“El tono me parece por un lado misógino, por el otro lado ingenuo y por último sí nos está pidiendo algo a lo que el país no podría decir que sí. Habrá que ver que dice la Mandataria”: @ricardomraphael, periodista y columnista con @warkentin en #AsíLasCosasW pic.twitter.com/R5Wx6qfnaR — Así Las Cosas (@asilascosasw) June 4, 2026

El centro del argumento de la carta señaló, “es que antes Donald Trump tenía otros asesores mejores o en todo caso tenía voluntad propia” y en esa lógica dijo, “él se coloca como uno de esos asesores: yo le recomendé, yo le dije, yo lo moví”.

“En cambio, la actual mandataria no ha tenido ese nivel de proximidad para mover la posición de Trump”, lo cual señala Ricardo “es un enorme engaño consigo mismo el argumento que está planteando”.

Carta pública de Andrés Manuel López Obrador. Ampliar

La carta con la que AMLO dice apoyar a la presidenta Sheinbaum. Ampliar

Debate sobre cooperación y procesos judiciales en Estados Unidos

El segundo argumento, detalló es lo que dijo Markwayne Mullin al Congreso de Estados Unidos: “Andrés Manuel López Obrador no cooperó con el gobierno de Estados Unido y eso tendría como consecuencia el enorme crecimiento del crimen para ambos países y que, a diferencia de ese gobierno, el de Claudia Sheinbaum sí ha cooperado y ha cooperado de manera seria y real”. Desmantelando a varias organizaciones y procesando a sus cabecillas, ese sería el otro lado de su carta.

Puntualizó que “sentir que el gobierno de Estados Unidos desde la administración Biden y quizá poco antes, con el primer Trump, asumieron que, tal como lo ha comentado Eduardo Guerrero, experto en seguridad, “México no cuenta con capacidad política para condenar a los políticos de este país que han permitido el desarrollo del crimen organizado, por ello el gobierno de Estados Unidos busca denunciarlos a través de las Cortes”.

Por ello, ante el llamado de “rebeldía” que pide López Obrador ante los juicios contra sus adeptos, que se siguen en Estados Unidos, hay que esperar la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum.

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