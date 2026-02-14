Marchan por mineros desaparecidos en Sinaloa y exigen justicia

Mineros de varios estados de la República se unieron en reclamo de justicia para sus compañeros desaparecidos en Sinaloa, exigen justicia. FOTO: MARGARITA GARCÍA/CUARTOSCURO.COM

Luego de la desaparición de 10 mineros en Concordia, Sinaloa de la empresa canadiense Vizsla, cientos de trabajadores se reunieron este 14 de febrero para protestar contra la inseguridad que vive el gremio , el hallazgo de los cinco mineros faltantes y justicia por los cinco localizados sin vida. Las movilizaciones en diversos estados de la República Mexicana se realizaron en respaldo a los mineros desaparecidos y sus familias.

Marchas en Sonora y otros estados

Vestidos de blanco en son de paz, los mineros de Sonora, marcharon de la colonia San Benito Juárez hasta la Catedral Metropolitana para unirse al reclamo de las 10 familias de los mineros desaparecidos y de los localizados en la localidad de El Verde, Sinaloa.

Entre sus demandas está la justicia y mayor seguridad para el gremio, su protesta terminó con una misa para pedir por la aparición de los aún ausentes y porque el caso no quede impune.

Otras entidades en las que los mineros se unieron en protesta, fueron: Zacatecas, San Luis Potosí e Hidalgo en los que la minería es una labor tradicional y en donde también, dijeron, viven con zozobra por la inseguridad.

Exigen seguridad y esclarecimiento del caso

Todos los mineros ataviados con cascos y chalecos propios de su actividad expresaron sus consignas de apoyo a las familias afectadas y en demanda de que los mineros faltantes sean localizados a la brevedad.

Cabe señalar que recientemente la empresa minera canadiense Vizsla, de acuerdo con un comunicado, mantiene contacto con las familias de los mineros desaparecidos así como con las autoridades para ayudar con el esclarecimiento de los hechos.

