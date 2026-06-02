Tengan mucho cuidado, Trump no es el salvador de México, advierte Jorge Ramos quien recuerda hechos de EE.UU. contra Colombia, Venezuela e Irán.v

La presidenta Sheinbaum se equivoca, nada se mueve en Estados Unidos sin Donald Trump, ella solo está saliendo a proteger a los suyos, afirmó el periodista Jorge Ramos, sobre “la idea de la presidenta de que este supuesto ataque de Estados Unidos no tiene nada que ver con él”, pues advirtió que “vienen muchísimo más acusaciones contra funcionarios de México”.

En entrevista con Gabriela Warkenti para “Así Las Cosas”, el periodista compartió, hemos escuchado un montón de veces al presidente Trump decir que le ha propuesto a la presidenta Sheinbaum enviar tropas, enviar agentes de la CIA, enviar drones a México, y que México ha decidido no hacerlo, “eso me parece perfecto estoy en contra de cualquier intervención, pero la idea de la presidenta de que este supuesto ataque de Estados Unidos no tienen nada que ver con el presidente, me parece una percepción totalmente equivocada, nada se mueve el aire no se mueve en Estados Unidos sin Donald Trump”.

No hay manera de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos haya acusado a 10 mexicanos incluyendo al gobernador Rocha Moya sin que el presidente de los Estados Unidos sepa. Esto es totalmente imposible”. —

“Me parece que es la estrategia de los Estados Unidos diciendo ok no me dejas entrar a México no quieres que te ayude con drones no quieres tropas, entonces vamos a hacer lo que sí podemos hacer, vamos a acusar a tus funcionarios corruptos para traerlos a Estados Unidos”, una estrategia, dijo parecida a la ejercida contra funcionarios de Colombia.

“Sería una locura, una tragedia para México que #DonaldTrump esté dirigiendo en territorio mexicano a tropas de Estados Unidos, es una cosa espantosa”: @jorgeramosnews, periodista con @warkentin en #AsíLasCosasW pic.twitter.com/cA3wqMo8Fz — Así Las Cosas (@asilascosasw) June 2, 2026

De acuerdo con el artículo de Ramos, titulado “Trump no es el Salvador”, Aakash Singh, procurador adjunto, del Departamento de Justicia, habría llamado a los jefes regionales de justicia para decirles:

“ Debemos que triplicar el número de acusaciones contra funcionarios corruptos del gobierno de México que están usando su poder y su posición para ayudar a terroristas y monstruos que trafican la miseria y el veneno… Y si esto no es bienvenido por funcionaros del gobierno mexicano y se sienten ofendidos que hagamos, esto pues no hay nada que me pudiera importar menos… y si humillamos y avergonzamos y a los mexicanos en este proceso sería para nosotros la cereza en el pastel”, “esta es la posición de Estados Unidos”, afirmó el periodista.

“Lo inteligente, -dijo sobre el discurso de la Presidenta- es que haya tratado de separar este supuesto avance de la ultraderecha de Estados Unidos contra México y lo del presidente Trump, no sé si esas sutilezas van a ser bien entendidas en la Casa Blanca, en muchos casos Donald Trump es la ultraderecha, se siente un presidente imperial y la nueva doctrina Monroe va mucho más allá es América para Trump”.

Por lo anterior advirtió, “Vienen muchísimo más acusaciones contra muchos funcionarios de México donde tenemos esa clarísima percepción de que los cárteles no podrían funcionar si la colaboración o la negligencia de funcionarios y políticos mexicanos”.

Finalmente, dijo que “muchos problemas de México se deben resolver por los mexicanos y hay mil maneras”, pero señaló “falta claridad en la presidenta de cómo puede hacerlo”.

El periodista advirtió “Tengan mucho cuidado porque Trump no es el salvador de México, sería una verdadera locura y tragedia que Trump esté dirigiendo en México a tropas de los Estados Unidos… lo que está haciendo no funciona en Venezuela, que sigue siendo una terrible dictadura, ha perdido la guerra en Irán, el estrecho de Ormuz sigue bloqueado”, concluyó.