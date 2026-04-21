Tiroteo en Teotihuacán: Difunden video y audio donde se escuchan las últimas palabras del atacante

Mx - Tiroteo en Teotihuacán, difunden video donde se escuchan las últimas palabras del atacante

El ataque con arma ocurrido el pasado 20 de abril de 2026 en la zona arqueológica de Teotihuacán sigue generando conmoción, pero en las últimas horas un elemento ha causado especial impacto. Pues se ha difundido en redes sociales el audio del momento en que turistas quedaron atrapados durante el tiroteo.

El material viralizado, permite dimensionar el nivel de miedo que se vivió en uno de los sitios más emblemáticos de México. Así que te dejamos todos los detalles de este terrible momento en que el atacante pierde el control.

¿Qué se escucha en el audio del tiroteo en Teotihuacán?

El audio, captado por uno de los visitantes, registra los momentos de mayor tensión en la zona cercana a la Pirámide de la Luna, en la zona arqueológica de Teotihuacán. En la grabación o video se escuchan gritos, amenazas directas y el pánico de las personas que intentaban resguardarse.

Entre las frases que más han impactado están insultos y amenazas del presunto agresor, quien lanza comentarios de odio y advierte a los turistas que no se muevan. El atacante identificado supuestamente como Julio César “N” de 27 años dice explícitamente: “Este lugar se creó para realizar sacrificios”.

También se percibe a personas rezando y pidiendo ayuda, mientras otras permanecen en silencio tratando de no llamar la atención.

Más allá del sonido, el contexto del video muestra a visitantes tirados en el suelo o agachados, intentando protegerse mientras ocurría el ataque. El audio se ha vuelto clave porque refleja lo que no siempre se ve en imágenes, como el miedo, la incertidumbre y la desesperación en tiempo real.

¿Cuándo ocurrió el tiroteo en Teotihuacán?

De acuerdo con los reportes, el ataque ocurrió el pasado lunes 20 de abril de 2026 alrededor de las 11:30 horas en la zona arqueológica. El saldo preliminar fue:

Una mujer extranjera fallecida

Al menos 13 personas heridas

El agresor, quien murió en el lugar

Autoridades federales y locales desplegaron un operativo para asegurar la zona, mientras se inició la investigación correspondiente.

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¿Qué se sabe sobre el ataque en Teotihuacán?

El audio no solo documenta el ataque, también abre una conversación sobre la seguridad en espacios turísticos. A diferencia de otros casos, aquí no solo hay imágenes, y es que el sonido permite reconstruir la experiencia desde dentro, mostrando el nivel de vulnerabilidad que vivieron los visitantes.

Asimismo, refleja cómo es que la sociedad puede perder el control en tan solo unos segundos, poniendo en riesgo no solo la vida del individuo, sino también de la colectividad y comunidad de donde sea que vengan.