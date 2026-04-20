Tiroteo en Teotihuacán deja 2 muertos; investigará Gabinete de Seguridad, informa Sheinbaum

Lamentó la presidenta Claudia Sheinbaum el tiroteo en Teotihuacán de un hombre en la Pirámide de la Luna en la zona arqueológica y por el que dos personas fallecieron y tres resultaron heridas.

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¿Qué ocurrió en la zona arqueológica de Teotihuacán?

A través de su cuenta de la red social “X”, la Primera Mandataria manifestó que lo ocurrido duele profundamente, así mismo expresó su solidaridad con las personas afectadas y sus familias.

Tiroteo en Teotihuacán Ampliar

En el texto, Sheinbaum Pardo indicó que el Gobierno Federal está en contacto con la embajada de Canadá toda vez que una mujer de origen canadiense, fue una de las víctimas que perdieron la vida.

Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente. Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Estamos en contacto con la embajada de Canadá.



He instruido al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar todos los… https://t.co/ceBDNjKxDv — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 20, 2026

¿Qué acciones tomará el Gabinete de Seguridad?

Así mismo dio a conocer que instruyó al Gabinete de Seguridad, dar seguimiento al hecho.

“He instruido al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar todos los apoyos. Personal de la Secretaría de Gobernación y de Cultura se dirige ya al sitio para brindar atención y acompañamiento, junto con las autoridades locales”.

¿Cómo dará seguimiento el gobierno federal?

Por último se dijo atenta como jefa del Ejecutivo Federal y señaló que seguirá informando de manera puntual a través del gabinete de seguridad.

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