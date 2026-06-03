El Mundial será oportunidad para visibilizar las desapariciones en México, advierten colectivos de búsqueda

La crisis de más de 130 mil casos de desapariciones en México necesita ser visibilizada, por lo que cada evento en el que se coordinen recursos y esfuerzos del gobierno como el Mundial, serán oportunidad para visibilizar los casos de desaparición sin respuesta de las autoridades, afirmó la madre de Carlos Emilio Galván Valenzuela, desaparecido desde el mes de octubre en Mazatlán, Sinaloa en donde asegura Brenda Valenzuela, “Ninguna estrategia ha servido para resolver las desapariciones… las familias seguimos rotas”.

Brenda Valenzuela, madre de Carlos Emilio Galván Valenzuela desaparecido en Mazatlán en #AsílasCosasW con @warkentin



🟥 Continúa la exigencia a las autoridades para encontrar a su hijo



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Mundial y desapariciones en México

Las más de 130 mil desapariciones en México necesitan ser visibilizadas y cualquier evento que coordine recursos y esfuerzos del gobierno será una oportunidad, “las familias seguimos rotas y sin justicia”, señala Brenda Valenzuela, madre de Carlos Emilio.

“Cualquier momento es bueno para corregir, yo busco a mi hijo, no culpables, mi hijo tiene una familia que lo está buscando, denle la oportunidad de regresar”, es el llamado que la madre de Carlos Emilio, lanzó en “Así Las Cosas” con Gabriela Warkentin, a los captores de su hijo, señalando sobre la investigación “he visto como se dilatan y pareciera que evaden actos de investigación que son elementales, parece que ciertas estructuras políticas son intocables, el caso se dilata y no se resuelve … seguimos sin verdad y sin justicia”.

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Familias exigen justicia y verdad

Brenda reconoce que su caso no es aislado, “estamos hablando de miles de víctimas en un estado en donde se incrementan las desapariciones y con el paso de los días crece la incertidumbre”, por ello este miércoles a partir de las ocho de la mañana Brenda acompañada de familiares y otros familiares de desaparecidos se manifestarán en el Monumento a la Revolución para desplegar una manta en demanda de justicia.

La exigencia de atención a las desapariciones en México continúa entre colectivos y familias que buscan respuestas sobre el paradero de sus seres queridos. La visibilidad de las desapariciones durante eventos de alcance internacional es considerada por familiares como una oportunidad para mantener la demanda de verdad y justicia.

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