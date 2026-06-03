Martha Debayle en entrevista con Eduardo Videgaray y “El Estaca” presentan ‘La Delantera’, el nuevo programa mundialista

Mx - "La Delantera" el programa mundialista en alianza con Claro Sports, LOS40, W Radio y AS

El Mundial 2026 está cada vez más cerca y ahora también tendrá un espacio pensado para quienes buscan algo más que análisis deportivo tradicional. Por eso comenzó a llamar la atención “La Delantera”, el nuevo programa multiplataforma de Claro Sports, LOS40, W Radio y AS que reunirá futbol, entretenimiento, cultura pop y humor en una misma transmisión.

En medio del anuncio oficial, una de las conversaciones que más interés generó fue la entrevista que realizó Martha Debayle a Eduardo Videgaray y José Ramón Sancristóbal “El Estaca”, quienes forman parte del equipo principal del proyecto que arrancará el próximo 10 de junio rumbo al Mundial.

Martha Debayle | ¡Llega "La Delantera"! Todo el mundial en W Radio Mostrar Opciones Play/Pause 10:32 Cerrar Descargar

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¿Qué es “La Delantera”, el nuevo programa sobre el Mundial 2026?

“La Delantera” será un programa especial dedicado al Mundial 2026 que combinará información deportiva con entretenimiento, análisis, humor y contenido viral alrededor del torneo más importante del futbol internacional. La transmisión comenzará en punto de las 19:00 horas a través de:

W Radio

LOS40

Claro Sports

AS

Plataformas digitales

Redes sociales

Televisión abierta

El programa reunirá a figuras reconocidas del entretenimiento y el periodismo deportivo como:

Eduardo Videgaray

José Ramón Sancristóbal “El Estaca”

Alberto Lati

Félix Fernández

Paty Cantú

La apuesta principal de “La Delantera” es ofrecer una cobertura distinta del Mundial, mezclando conversación relajada, cultura pop y análisis futbolero.

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¿Qué dijeron Videgaray y El Estaca con Martha Debayle?

Durante la conversación con Martha Debayle, Eduardo Videgaray y El Estaca hablaron sobre el tono diferente que tendrá “La Delantera” frente a otros programas deportivos tradicionales. Ambos explicaron que la intención será conectar con personas que viven el Mundial desde distintos ángulos:

El futbol

Las redes sociales

Los memes

La cultura pop

Las historias humanas

Los momentos virales

También adelantaron que el programa incluirá secciones especiales como:

Los Mejores Goles

Lo Más Viral de la Jornada

La Jugada del Día

El VAR del Estaca

Reportajes especiales

La entrevista llamó la atención porque mostró la química que Videgaray y El Estaca llevarán a las transmisiones mundialistas, pero ahora dentro de un formato mucho más amplio y multiplataforma. Además, la presencia de Martha Debayle ayudó a acercar el proyecto a públicos que normalmente no consumen programas deportivos tradicionales.

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¿Cuándo se estrena “La Delantera”?

“La Delantera” se estrenará oficialmente el próximo 10 de junio y tendrá transmisiones todos los días a las 19:00 horas. El programa estará disponible en radio, plataformas digitales, redes sociales y televisión a través de:

Claro Sports

LOS40

W Radio

AS

Con esta alianza, las marcas buscan crear una experiencia distinta para vivir el Mundial 2026, apostando por contenido dinámico, entretenimiento y conversación más allá de los partidos.

La expectativa alrededor del programa comenzó a crecer especialmente por la combinación de perfiles como Videgaray, El Estaca, Alberto Lati y Paty Cantú, quienes mezclarán humor, análisis y cultura pop en cada emisión.