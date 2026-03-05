Urgente acelerar la revisión del T-MEC para reducir incertidumbre económica en la región

La revisión T-MEC es uno de los principales factores que podrían influir en el crecimiento económico de México, estimado en 1.5% para 2026, / DraganSaponjic

En el panorama económico, el principal riesgo para México es la revisión del T-MEC, que no obstante se ve como exitosa, luego del revés a Trump y sus aranceles de parte de la Corte Suprema, es urgente, afirmó la economista en jefe de GBM, Miriam Acuña Rodríguez en entrevista para Negocios W con Jeanette Leyva Reus.

Perspectiva de crecimiento para la economía mexicana

En su análisis de la perspectiva económica para México, la especialista detalló que a tras dos meses de este 2026 con mucho movimiento internacional la información de final de año en cuanto a un crecimiento moderado de la economía mexicana, quedó por arriba de las expectativas con un 0.8% lo que da un avance comparativo para este 2026 en el que se estima crecimiento de 1.5%.

Sin embargo, reconoció que el índice de 1.5% responderá a factores como la demanda doméstica con un consumo más robusto, con mejores salarios y con la llegada del Mundial de Futbol, así como la revisión del T-MEC, que es el tema retador y podría generar alguna incertidumbre o mayor inversión para el próximo año.

Factores que podrían influir en la revisión T-MEC

Y aunque reconoció que la incertidumbre arancelaria de cara al primer semestre de este año, no es solo para México, sino para el mundo, pero si no se revisa cuanto antes el T-MEC para la región México-Estados Unidos-Canadá continuaría la incertidumbre, consumo deprimido, menores remesas.

A pesar de que el tema de seguridad representa un menor flujo, dijo que su contención por el Mundial representaría un riesgo a la baja.

La inversión tanto privada como pública tuvo un estancamiento, pero en este año se prevé una mayor inversión en gasto público, y en el caso de la inversión privada puede tener un crecimiento de la mano del Plan México con proyectos mixtos.

En próximos meses serán flojos, pero a la segunda mitad de año podría haber un punto de inflexión.

17.5 y 18.5 por dólar es la variación que prevé la economista, tras el piso alcanzado por el peso mexicano que podría situarse en promedios más neutrales.