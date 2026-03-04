Garantizan seguridad en Mundial 2026 tras reunión con FIFA

Fuerzas federales se reúnen con representantes de la FIFA y garantizan seguridad durante el Mundial 2026

Este miércoles se reunieron autoridades y directivos de la FIFA con el Gabinete de Seguridad local y federal encabezado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, para detallar qué dispositivos se implementarán con la finalidad de garantizar la seguridad en el Mundial 2026 para todos los visitantes nacionales, extranjeros y futbolistas.

Durante la reunión estuvieron la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente; el secretario de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla Trejo; el secretario de Marina, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles; el secretario de seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez; el comandante de la Guardia Nacional, Guillermo Briseño Lobera; y autoridades de seguridad de Jalisco y Nuevo León.

¿Qué acuerdos se tomaron con la FIFA para el Mundial 2026?

A través de las redes sociales García Harfuch se informó que hay coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia, con las policías estatales que es muy importante y se viene trabajando desde hace prácticamente un año.

Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein, sostuvimos hoy una reunión con representantes de la @FIFAWorldCup , autoridades federales y autoridades de la Ciudad de México, de Jalisco, y de Nuevo León para coordinar las acciones de seguridad rumbo a la #CopaMundialFIFA… pic.twitter.com/pxz0xUUdTf — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) March 4, 2026

En un documento se afirma que está garantizada la seguridad suficiente, vigilancia y revisión para que no pase absolutamente ningún problema durante el evento deportivo a nivel internacional para que visitantes vengan a disfrutar y divertirse.

¿Qué ciudades de México serán sede del Mundial 2026?

México será uno de los anfitriones del Mundial de 2026, que organiza junto con Estados Unidos y Canadá, y contará con partidos en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

