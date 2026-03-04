;

  • 04 MAR 2026, Actualizado 22:58

Garantizan seguridad en Mundial 2026 tras reunión con FIFA

Autoridades federales y representantes de la FIFA acordaron dispositivos para reforzar la seguridad en el Mundial 2026 en sedes de la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

Fuerzas federales se reúnen con representantes de la FIFA y garantizan seguridad durante el Mundial 2026

Fuerzas federales se reúnen con representantes de la FIFA y garantizan seguridad durante el Mundial 2026

Víctor Sandoval Hernández

Este miércoles se reunieron autoridades y directivos de la FIFA con el Gabinete de Seguridad local y federal encabezado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, para detallar qué dispositivos se implementarán con la finalidad de garantizar la seguridad en el Mundial 2026 para todos los visitantes nacionales, extranjeros y futbolistas.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Cancelaciones masivas? Gobierno de CDMX y hoteleros aclaran situación de reservas rumbo al Mundial

Durante la reunión estuvieron la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente; el secretario de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla Trejo; el secretario de Marina, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles; el secretario de seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez; el comandante de la Guardia Nacional, Guillermo Briseño Lobera; y autoridades de seguridad de Jalisco y Nuevo León.

¿Qué acuerdos se tomaron con la FIFA para el Mundial 2026?

A través de las redes sociales García Harfuch se informó que hay coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia, con las policías estatales que es muy importante y se viene trabajando desde hace prácticamente un año.

En un documento se afirma que está garantizada la seguridad suficiente, vigilancia y revisión para que no pase absolutamente ningún problema durante el evento deportivo a nivel internacional para que visitantes vengan a disfrutar y divertirse.

¿Qué ciudades de México serán sede del Mundial 2026?

México será uno de los anfitriones del Mundial de 2026, que organiza junto con Estados Unidos y Canadá, y contará con partidos en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

Síguenos en Google News y encuentra más información

El siguiente artículo se está cargando

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad