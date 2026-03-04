Garantizan seguridad en Mundial 2026 tras reunión con FIFA
Autoridades federales y representantes de la FIFA acordaron dispositivos para reforzar la seguridad en el Mundial 2026 en sedes de la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.
Este miércoles se reunieron autoridades y directivos de la FIFA con el Gabinete de Seguridad local y federal encabezado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, para detallar qué dispositivos se implementarán con la finalidad de garantizar la seguridad en el Mundial 2026 para todos los visitantes nacionales, extranjeros y futbolistas.
Durante la reunión estuvieron la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente; el secretario de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla Trejo; el secretario de Marina, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles; el secretario de seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez; el comandante de la Guardia Nacional, Guillermo Briseño Lobera; y autoridades de seguridad de Jalisco y Nuevo León.
¿Qué acuerdos se tomaron con la FIFA para el Mundial 2026?
A través de las redes sociales García Harfuch se informó que hay coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia, con las policías estatales que es muy importante y se viene trabajando desde hace prácticamente un año.
En un documento se afirma que está garantizada la seguridad suficiente, vigilancia y revisión para que no pase absolutamente ningún problema durante el evento deportivo a nivel internacional para que visitantes vengan a disfrutar y divertirse.
¿Qué ciudades de México serán sede del Mundial 2026?
México será uno de los anfitriones del Mundial de 2026, que organiza junto con Estados Unidos y Canadá, y contará con partidos en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.