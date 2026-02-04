Caída de remesas pone en riesgo el consumo y el empleo en municipios: Concanaco

La caída de remesas en 2025 pasó de 64 mil a 61 mil millones de dólares, representa un riesgo para el consumo local y el empleo en cientos de municipios, alertó la Concanaco.

La caída de remesas enviadas a México durante 2025 alcanzó 4.6 por ciento, al pasar de 64 mil millones de dólares a 61 mil millones, de acuerdo con cifras del Banco de México (Banxico). Esta disminución representa un riesgo relevante para la economía interna, especialmente en municipios donde estos recursos son uno de los principales motores del consumo y la actividad productiva.

Así lo advirtió el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco/Servytur), Octavio de la Torre Stéffano, quien alertó sobre el impacto inmediato que la reducción del flujo de remesas tiene en los negocios familiares y el empleo formal.

En su conferencia semanal de los miércoles, explicó que las remesas funcionan como circulante directo que dinamiza el comercio local, sostiene a las micro y pequeñas empresas y contribuye a la generación de empleo. Su reducción, dijo, presiona la liquidez de los negocios, limita la inversión, la contratación y la formalización.

TE PUEDE INTERESAR: Remesas en México caen históricamente por efecto migratorio y tipo de cambio

¿Cómo impacta la caída de remesas en el comercio local?

De la Torre Stéffano señaló que el menor ingreso por remesas se traduce en una contracción del consumo en tiendas, talleres y mercados, debilitando las cadenas productivas locales y afectando la recaudación fiscal indirecta.

Este efecto es particularmente sensible en municipios con alta dependencia de estos flujos, donde las remesas compensan la falta de acceso al crédito y otras fuentes de financiamiento.

“Esto no es una cifra abstracta. En cientos de municipios las remesas son circulante que sostiene el consumo en la tienda, en el taller, en el mercado, en la escuela y en el hospital. Si baja ese flujo, baja el consumo local, se aprieta la caja del negocio familiar y se presiona el empleo formal”, advirtió.

TE PUEDE INTERESAR: Republicanos aprueban 3.5% de impuesto a las remesas.

¿Qué medidas propone la Concanaco?

Ante este escenario, el dirigente empresarial llamó al gobierno federal a anticipar el impacto económico mediante programas sociales y productivos focalizados en las regiones más afectadas.

Entre las medidas planteadas se encuentran la simplificación de trámites, el fortalecimiento del capital de trabajo para micro y pequeñas empresas, acciones de seguridad contra la extorsión y estrategias de estímulo al consumo local, como campañas de compra comunitaria.

Asimismo, subrayó la importancia de impulsar la formalización económica como mecanismo de estabilidad y crecimiento, ya que permite elevar la productividad, mejorar el acceso al financiamiento y fortalecer la competitividad.

“Cuidar el circulante en las comunidades es cuidar la economía. Hay que pensar en grande por los pequeños. Si bien es cierto que por el bien de México primero los pobres, también por el bien de México primero los negocios familiares”, reiteró.

Finalmente, destacó que la economía real —la que opera diariamente en los negocios familiares— requiere políticas públicas que equilibren el apoyo social con el fortalecimiento del aparato productivo local, especialmente en un contexto de menor ingreso por remesas.

ahz.