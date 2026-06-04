La “maldición racista”: 2 de cada 3 equipos con afición discriminatoria pierden o empatan

El 66 por ciento de los equipos cuyos aficionados incurrieron en insultos racistas o homofóbicos, no lograron ganar sus partidos, empataron o perdieron, así lo dio a conocer Racismo MX a partir de un análisis de cien partidos de futbol disputados a lo largo de 20 años en distintas ligas del mundo.

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¿Qué es la llamada “maldición racista” en el futbol?

En entrevista con Carlos Loret de Mola el director de la organización Racismo MX, José Antonio Aguilar dijo que dos de cada tres equipos cuyas aficiones realizaron el famoso grito o mostraron racismo no lograron ganar el partido, a esto “de manera juguetona le llamamos la maldición racista” y mencionó que espera que en esta Copa del Mundo se eviten los insultos lo cual sería un cambio cultural.

Aguilar señaló que la afición mexicana ha demostrado en las últimas décadas que puede contribuir de manera positiva y dio como ejemplo la ola que ya es mundialmente conocida y dejar atrás los gritos homofóbicos y racistas que han afectado al futbol.

“A la afición le gustan las estadísticas, está la base de datos en nuestra página de internet, bájenla, pero está esa relación y pues yo como afición yo diría, mejor no me arriesgo para no echarle la sal a al equipo”. — José Antonio Aguilar, director de la organización Racismo MX

¿Cómo se realizó el análisis de Racismo MX?

El director de la organización Racismo MX informó que la muestra que se realizó es muy pequeña, con partidos donde hay reportes por parte de los medios de comunicación de algún incidente homofóbico o racista y de ahí se analizó el insulto y como se relacionaba con varias variantes del partido como el marcador, los fuera de lugar, los penales y en todos los indicadores salió negativo, es decir, afecta estas variables.

¿Por qué el racismo y la homofobia siguen siendo un problema en el deporte?

Aguilar puntualizó que nunca se debe olvidar que el racismo y la homofobia son problemas estructurales que afectan a la población en muchos aspectos y repetirlos en la cancha no es solamente “echarle la sal” sino también un tema de derechos humanos que tiene un impacto en la jugadora o jugador que recibe el insulto, pero también en la narrativa que manda a los demás.

Este jueves en #AsíLasCosasConLoret:



➡️López Obrador salió de su guarida, el que en el fondo es responsable de todo este desastre de la narcopolítica en Morena… y la presidenta Sheinbaum, feliz con su carta.



➡️Y lo que está haciendo la CNTE de cara al Mundial.



¡Ya saben cómo… pic.twitter.com/SO5TZXi89o — W Radio México (@WRADIOMexico) June 4, 2026

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