Carta de AMLO complica a Sheinbaum y refuerza defensa de Rocha Moya: Jesús Silva-Herzog Márquez

En entrevista con Carlos Loret de Mola el analista y escritor Jesús Silva-Herzog Márquez dijo que la carta del expresidente Andrés Manuel López Obrador es muy imprudente y no ayuda a la presidenta de México Claudia Sheinbaum y que desde el movimiento que fundó debería dejar que ella tomé las decisiones que ante sus discursos demuestra que la soberanía y la dignidad del país equivale a no entregar a Rubén Rocha Moya.

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¿Por qué la carta de López Obrador no ayuda a Sheinbaum?

“Esta intervención epistolar le hace sombra a la presidenta que tiene que convertirse en una especie de locutora de las palabras del presidente López Obrador. A mí me parece además que distrae la atención… hecha más gasolina al juego que se ha encendido desde el domingo pasado con el lanzamiento de una estrategia de acentuación de la ruptura de la distancia con el gobierno de los Estados Unidos, una trayectoria que no sabemos bien cómo se puede reencauzar”. — Jesús Silva-Herzog Márquez, analista

Jesús Silva-Herzog Márquez informó que la intervención de López Obrador tiene que ver con la percepción de que Sheinbaum no logra responder con claridad ante las presiones de Estados Unidos y el hecho de que el expresidente “esta bajo fuego” por alguna acusación donde él pueda salir perjudicado porque tanto Rocha Moya como el actual gobernador de Sonora Alfonso Durazo quien fue su secretario de Seguridad son de su círculo de confianza.

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¿Qué relación ve el analista entre soberanía y el caso Rocha Moya?

“La ruta, la definición, la definió Claudia Sheinbaum el domingo pasado, creo que en el momento que en el Monumento a la Revolución declara que en la defensa de Rocha Moya está la soberanía nacional, define que del otro lado no hay muchos puentes para tener ninguna negociación… parece un discurso en donde con la bandera de la soberanía lo que se hace es justamente envolver, encubrir a estos grupos sospechosos de tener vínculos con el crimen organizado”. — Jesús Silva-Herzog Márquez, analista

¿Cómo percibe el analista la posición actual de la presidenta?

El analista dio a conocer que se percibe a la presidenta de México “contra las cuerdas, en una racha donde se le ve descontrolada”, no puede recuperar la iniciativa que tenía al inicio de su administración donde su estrategia era aplacar a Donald Trump a través de llamadas telefónicas y “no subirse al ring” como lo hizo desde el pasado domingo.

Sobre si piensa que la gente compra los argumentos de Sheinbaum mencionó que las encuestas no lo están demostrando, la gente no piensa que Rocha Moya sea un símbolo de dignidad nacional, no están comprando ese discurso, lo ven como un personaje sospechoso; en términos del vínculo de Morena con el crimen organizado “esta sentando una persuasión muy sólida en la gente”.

“Fuerte, cuando hay esta percepción de que son los dueños del país, cuando la gente conoce que hay esta asociación con el crimen, no hay para dónde voltear. Esas son las consecuencias de esa estructura con rasgos de poder absoluto”. — Jesús Silva-Herzog Márquez, analista

Al ser cuestionado sobre cuál podría ser la respuesta de Trump comentó que el discurso de la presidenta Sheinbaum, ni la carta de López Obrador van a detener las intenciones de Estados Unidos, “la embestida sigue” porque en lugar de defender la soberanía la vuelven más vulnerable, más frágil porque lo que exhiben es la relación de una estructura política que se pone al servicio de la impunidad.