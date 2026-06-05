Proyecto Amigo GNL recibe suspensión definitiva por un juzgado federal en Sonora

“Amigo GNL” en Guaymas obtuvo suspensión definitiva y es motivo de celebración en este Día Mundial del Medio Ambiente: Nuestro Futuro.

Celebramos este Día Mundial del Medio Ambiente con una buena noticia, como resultado de una acción jurídica que presentó Nuestro Futuro, A. C. junto con Artículo 19 y muchos particulares , que fue concedida una suspensión definitiva por parte de juzgados federales de Sonora que señalan: “no se puede autorizar la manifestación de impacto ambiental vinculada al “Proyecto Amigo GNL”, compartió la directora de Nuestro Futuro, A.C. Nora Cabrera en el espacio de “Así Las Cosas” con Gabriela Warkentin.

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#AlAire | @cabreranora, dir. de @nuestrofuturoac en #AsíLasCosasW con @warkentin



Juzgados de Sonora dan suspensión a autorización de impacto ambiental de Amigo GNL una planta de licuefacción en Guaymas, Sonora que enfrenta un fuerte rechazo debido a sus graves riesgos… pic.twitter.com/okUpk1nNDN — Así Las Cosas (@asilascosasw) June 5, 2026

Suspensión judicial frena autorización ambiental

La activista detalló que el veredicto contra dicho proyecto que “deberíamos llamarle proyecto enemigo”, cuenta de acuerdo con los jueces con “elementos suficientes para hablar de que hay una falta de acceso a información ambiental que permita una debida participación ciudadana, durante este proceso de consulta que se abre por la Secretaría de Medio Ambiente a través de la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente”.

Resaltó que para los grupos que se oponen a este tipo de desarrollos, de gas de exportación, la mitigación de los riesgos debe ser lo primero, no se pueden generar “sin que existan los mecanismos que deben cumplirse; en el caso de este proyecto su impacto sería irreversible y en un sistema único”.

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Riesgos ambientales en la costa de Guaymas

Detalló que dicho Proyecto Amigo GNL ubicado en Guaymas tenía considerado construirse en el mar, esta plataforma gasera en donde los riesgos que puede haber incluso para la población es grave, no se sabe cómo se mitiga, como se evaluaría el impacto al medio ambiente pensando en toda la fauna y las personas que habitan en la zona costera.

De ahí que Nora consideró la suspensión definitiva como un hecho para celebrar en este día, instaurado por la ONU desde hace 54 años para sensibilizar a la población a cerca de la importancia de preservar los ecosistemas e implementar la acción climática, ya que una manera fundamental para enfrenar las crisis es cuidar del entorno de forma colectiva, defender el entorno desde lo local y exigir desde diversos lugares.

La resolución mantiene detenido el Proyecto Amigo GNL mientras continúan los procesos relacionados con la evaluación ambiental y la participación ciudadana.

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