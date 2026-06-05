Elecciones en Coahuila: prevén baja participación y ventaja del PRI

Las elecciones en Coahuila renovarán 25 diputaciones este domingo y se prevé una participación cercana al 35% del padrón electoral con clara preferencia al PRI.

Este domingo hay elecciones en Coahuila, y han pasado desapercibidas porque son las llamadas elecciones huérfanas para la renovación de 25 diputaciones, por lo que se espera una baja participación de votantes con alrededor de solo el 35% del padrón, detalló el periodista y Javier Garza, quien consideró que en el último bastión del PRI, Morena no ha logrado penetrar en el gusto de los electores.

Participación y panorama electoral en Coahuila

En entrevista para “Así Las Cosas”, el periodista y director de Horizonte Lagunero, dijo que aunque hay comentaristas que señalan que estas elecciones locales son un anticipo de lo que podría ocurrir en las federales del año entrante, ”sería un error tomarlas como tal, porque no son representativas”.

Aseguró que en estos comicios “se espera que el PRI se lleve el carro completo”, pues aunque Morena tenía posibilidad de hacerle mella al último bastión del PRI, el desinterés por parte del Comité Nacional y los conflictos internos en los distintos liderazgos prácticamente les van a arrebatar esa posibilidad”.

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Morena enfrenta retos en las elecciones locales

“Uno de los principales problemas de Morena es que no puede agarrar la bandera de la seguridad, en ese tema la trae cuesta arriba con el actual gobierno local” esto a pesar de que “Coahuila ha tenido un deterioro económico reciente en el arranque del año, ha batallado en cuestión de empleo”.

Afirmó que solo en lugares muy concretos, Morena ha podido figurar”, pero a pesar de la estrategia de Andy López Beltrán, de querer capitalizar los gobiernos ganado por Morena, “hubo descontento”, incluso de algunas figuras de Morena, que consideraron como “arrogante tomar las decisiones desde la Ciudad de México”.

De cara a las elecciones en Coahuila, el análisis apunta a una baja participación ciudadana y a un escenario favorable para el PRI en la renovación de las diputaciones locales.

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