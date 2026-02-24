T-MEC enfrenta tiempos turbulentos, pero abre oportunidades bilaterales: AEM

La presidenta de la AEM, Georgina Tello afirmó que pese a la turbulencia, son tiempos de oportunidad para los empresarios en el comercio internacional en el que hay acompañamiento.

Tras una participación en las mesas de negociación y consulta del T-MEC en Estados Unidos, la primera mujer presidenta de la Asociación de Empresarios Mexicanos Estados unidos-México, Georgina Tello advirtió “tiempos turbulentos” derivados de las políticas del gobierno de Donald Trump, sin embargo, afirmó que también son tiempos de oportunidad para los empresarios de ambas naciones en el comercio bilateral.

¿Qué impacto tienen las políticas de Trump en el T-MEC?

En entrevista para “Negocios W” con Jeanette Leyva Reus, Georgina Tello recordó que el TLCAN, ahora T-MEC cumple 30 años de haberse activado, al igual que la asociación que preside y aunque en un inicio era solo un capítulo local en Texas, el crecimiento de los negocios ha sido potencial porque “los empresarios americanos hoy requieren los productos mexicanos y el comercio bilateral es muy grande en Texas, pues el 45% de sus exportaciones son a México”.

Resaltó que “la mejor forma de impulsar el T-MEC en beneficio de ambas partes es hablando en las mesas de diálogo, con los empresarios americanos que pueden empujar en Washington los resultados favorables para la negociación”.

Afirmo que en muchos estados de la nación americana, “requieren el producto mexicano y no tienen la capacidad de desarrollarlo” y uno de sus principales frenos es la falta de mano de obra, ya que “por cada empleado que tienes en Estados Unidos tienes cinco en México, eso habla del valor de la mano de obra mexicana”.

¿Dónde están las oportunidades para empresarios mexicanos?

Compartió que hoy en día la Asociación cuenta con capítulos en todos las entidades de Estados Unidos y en México en las regiones norte, bajas, occidente, bajío y centro-sur.

La labor principal de la asociación, detalló, es dar acompañamiento a las empresas que desean hacer negocios a Estados Unidos, “nos busca porque somos una familia empresarial de confianza”.

“Somos un puente de oportunidades de negocio bilaterales”

Aseguró que aunque “Trump ha impuesto estos aranceles que afectan la forma de hacer negocios porque el que paga es el consumidor americano, el mexicano está acostumbrado a reinventarse”, y “aunque complicado, las oportunidades están en Estados Unidos y México debe aprovecharlas”.

“Hay mucho desabasto de producto con las nuevas condiciones que ha puesto el presidente Trump, hoy se quedan sin posibilidad de ingreso. Estas empresas se ven forzadas a cumplir hoy y tener una sustitución de proveeduría, de ahí la gran oportunidad”.

