IA generativa: experto recomienda evaluar riesgos antes de implementarla en tu empresa

¿En qué vamos a utilizar la IA? es la pregunta clave para implementar de manera correcta la IA en una empresa, señala experto. / Oscar Wong

El tema del impacto de la inteligencia artificial en las empresas es muy ambiguo, hay empresas que esperan con su implementación un retorno pronto de inversión, pero de repente están estancadas, por el contrario, hay empresa que implementan IA en procesos productivos, logística, dando un valor agregado, con lo que pueden ver un rápido retorno de su inversión; la diferencia es en dónde se están implementando estas tecnologías e impactando, sobre todo en el cao de la IA generativa, detalló el profesor del Área de Análisis de Decisiones en el IPADE, Ricardo Herrera Martínez, quien recomendó no subirse a la ola de la IA sin preguntarse en qué la vamos a utilizar.

¿Tu empresa realmente necesita Inteligencia Artificial o sólo estás siguiendo la moda?#AlAire I Ricardo Herrera Martínez, profesor del Área de Análisis del IPADE Business School.#NegociosW con @JLeyvaReus



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¿Cómo aplicar la IA generativa en las empresas?

En el espacio de Negocios W” con Jeanette Leyva Reus, el investigador compartió que la diferencia entre las empresas que aplican la IA de forma correcta y las que solo se suben a la ola de la IA, es que no se hacen la pregunta correcta: ¿En qué vamos a utilizar la IA?

La implementación de la IA dijo, tiene que ver con dos variables, una el riesgo de la actividad, y la otra variable es el valor humano y la actividad por ejemplo la atención a cliente en un restaurante el servicio es básico y no puede ser automatizado. Ahí se puede automatizar el menú, por ejemplo, para incrementar el valor humano.

Para la implementación de la IA dijo, “lo primero es mapear los procesos para entender los problemas que podemos resolver con la IA”. Para ello, dijo en IPADE sabemos que hay tres directrices para ejecutar la IA:

La tecnología, como las laptops que pueden utilizar IA generativa, la otra son los procesos problemas que se generan sobre todo en pymes; y una más es tener las personas correctas para utilizar la IA.

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Riesgos y desafíos de la inteligencia artificial

Otra pregunta que deben hacerse los empresarios es ¿Tengo que utilizar la IA generativa?

“Por el momento, no, pero hay que ver los riesgos que representa su implementación que aún tiene varios errores, riesgos éticos y alucinaciones por construcción”.

Los problemas que puedo llegar a tener y que no tenía antes del uso de la IA, dijo ceben ser considerados.

Todos nos queremos subir a la ola de la IA generativa, pero darle las licencias para que todas las personas puedan tener Chat GPT o Copilot, la apuesta es que se van a reducir costos con respecto a tareas repetitivas, y utilizar el tiempo ocioso en cosas más estratégicas, pero una vez teniendo un plan para esos tiempos y que se conviertan en un cambio cultural.

En IPADE dijo Ricardo, hay una herramienta para optimizar actividades y considera dos variables: el riesgo de la actividad, y la otra el valor humano en la actividad, por lo que se puede automatizar parcialmente cuando hay riesgos.

Finalmente, señaló que cuando hay un alto valor humano, hay un alto riesgo y no se debe automatizar con IA, esta no está adecuada para ello, concluyó.

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