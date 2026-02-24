Trump ataca a Corte Suprema por eliminar sus aranceles globales; promete buscar alternativas

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, durante su discurso del Estado de la Unión. Getty Images

Durante su discurso del Estado de la Unión este 24 de febrero de 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó fuertes críticas contra la Corte Suprema luego de que el máximo tribunal invalidara parte de su política de aranceles globales impulsada para proteger la industria estadounidense.

Ante legisladores y millones de espectadores, Trump aseguró que la decisión judicial representa un obstáculo para su estrategia económica y comercial, la cual —según afirmó— buscaba fortalecer la producción nacional y reducir la dependencia de mercados extranjeros.

Trump sostuvo que su gobierno no abandonará las medidas destinadas a defender a trabajadores y empresas estadounidenses. “Encontraremos otras vías legales para proteger nuestra economía”, declaró Trump durante el mensaje de hoy ante el Congreso.

Trump reiteró que los aranceles eran una herramienta clave para equilibrar el comercio internacional y presionar a países que, afirmó, mantienen prácticas comerciales desleales contra Estados Unidos.

El presidente adelantó que su administración ya analiza alternativas legales y económicas para mantener controles comerciales similares, mientras pidió al Congreso respaldar nuevas acciones enfocadas en seguridad económica, empleo y competitividad industrial.

El tema comercial se convirtió en uno de los puntos más tensos del discurso, reflejando el choque entre el Poder Ejecutivo y el Judicial en materia económica.