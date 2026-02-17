“El T-MEC va a permanecer”, Sheinbaum sella acuerdos clave con Canadá

Alrededor de dos horas duró la reunión entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el ministro responsable del Comercio de Canadá, Dominic LeBlanc.

Sobre la calle de Corregidora se vio salir a la coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico y Regional y Relocalización (CADERR) Altagracia Gómez, además de funcionarios canadienses.

Para continuar el acuerdo de entendimiento con Canadá, la presidenta de México, @Claudiashein, recibió a integrantes del gabinete del primer ministro, Mark Carney. En Palacio Nacional, conversó con los ministros de Comercio, Dominic LeBlanc, y Agricultura y Agroalimentación,… pic.twitter.com/moyrO1eAUM — Gobierno de México (@GobiernoMX) February 18, 2026

¿Cuál fue el objetivo del encuentro bilateral?

En la mañanera, la mandataria explicó que el objetivo del acercamiento es dar seguimiento al los acuerdos con el primer Ministros, Mark Carney.

“El día de hoy recibo yo al ministro de Comercio de Canadá y otros ministros con el gabinete, va a estar obviamente Marcelo (Ebrard) el secretario de Economía, la secretaria de Energía, Secretaría de Hacienda, y el canciller. Obviamente, Altagracia Gómez, ella está de manera honorífica para escuchar y trabajar en darle seguimiento a lo que firmamos con el primer ministro, hace algunos meses, y el objetivo es fortalecer no sólo el comercio, sino las inversiones”. —

A pesar que dijo, se fortalece la relación México-Canadá, negó que esté en riesgo la permanencia del Tratado Comercial entre México, Canadá y Estados Unidos (T-MEC).

¿Está en riesgo el T-MEC tras el fortalecimiento bilateral?

“Y el objetivo, pues, es fortalecer no solo el comercio, sino las inversiones. Entonces, hay muchos productos agroalimentarios mexicanos que podemos exportar a Canadá, también podemos importar productos de Canadá y también queremos que haya más inversiones de empresas canadienses en nuestro país, que tienen empresas en muchos temas y de empresas mexicanas que tengan inversiones en Canadá”.

“Entonces, se fortalece la relación México Canadá, pero eso no quiere decir que no vaya a existir el tratado. Como lo he dicho varias veces, el TMEC va a permanecer, va a haber, a lo mejor, algunas modificaciones, pero va a permanecer porque es beneficioso para los tres países”. —

La Jefa del Ejecutivo Federal recordó que desde el lunes llegaron a México, 400 empresarios canadienses reuniéndose con funcionarios mexicanos a los que les expresaron preocupación en materia de seguridad, también dijo, se reunieron con empresarios mexicanos para seguir invirtiendo en México.

