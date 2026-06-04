Articulo 19 alerta por campaña de desprestigio contra Roxana Berenice Guzman

El tema de la violencia que sufre el gremio periodístico en México volvió a la mesa luego de la agresión y desaparición de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez.

Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19 para México, Centroamérica y el Caribe, dijo que esta situación es un reflejo de una alarmante cotidianidad, que afecta tanto a los comunicadores como a la población en general.

¿Cuántas agresiones contra periodistas se registran en México?

En “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, Leopoldo Maldonado reveló que en el país se registra una agresión contra la prensa cada 19 horas, y que Veracruz se mantiene como el estado más peligroso para los periodistas.

El director de la organización lamentó el desinterés político actual, pues el tema de la violencia contra la prensa ha sido prácticamente anulado de la narrativa oficial en este sexenio, a diferencia del pasado, donde se emitían condolencias o mensajes gubernamentales ante agresiones a comunicadores.

Aún no localizan a la periodista Roxana Guzmán, quien fue secuestrada por hombres armados en Veracruz.



"Aquí tenemos un doble rasero de las autoridades públicas; muy eficaces para perseguir periodistas, poco eficaces para protegerles y garantizarles justicia": @PoloMaldonadoG,… pic.twitter.com/e235bwNa5p — W Radio México (@WRADIOMexico) June 5, 2026

¿Qué denunció Artículo 19 sobre la actuación de las autoridades?

Hoy impera una ausencia total de pronunciamientos, destacó, a lo que se le suma un recrudecimiento de la violencia impulsado por el propio acoso institucional en contra de los profesionales de la información.

Las fiscalías muestran una máxima urgencia y eficacia para perseguir y encarcelar a comunicadores, como la acusación de terrorismo contra el periodista Rafael León Segovia en Coatzacoalcos o el armado exprés de carpetas en San Luis Potosí contra más de diez personas, pero exhiben una total ineficacia cuando se trata de buscar, proteger y garantizar justicia a los periodistas que son víctimas del delito, puntualizó.

🚨 #Veracruz | Sigue la búsqueda. La gobernadora Rocío Nahle confirmó que continúan los operativos coordinados para localizar a la comunicadora Roxana Guzmán, tras los reportes de su desaparición en la entidad. 🇲🇽🙏 #RoxanaGuzmán #PeriodismoEnRiesgo #RocíoNahle #ÚltimaHora… pic.twitter.com/4I0hfZbygu — Periodistas Unidos (@PeriodistasU) June 5, 2026

¿Qué se sabe del caso de Roxana Berenice Guzmán?

Al hablar sobre el caso de Roxana, Leopoldo Maldonado confirmó que la periodista no se encontraba incorporada a la Comisión de Protección a Periodistas local ni al Mecanismo de Protección Federal.

Además, alertó sobre una campaña mediática que ya opera de manera sutil a través de voceros oficiales, orientada a desprestigiar a Roxana, un conocido protocolo de impunidad que se ha implementado durante años en Veracruz para evadir la justicia y frenar el esclarecimiento de los hechos.

Síguenos en Google News y encuentra más información