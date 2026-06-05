FIFA Fan Fest CDMX: Fecha, hora, sede y todos los detalles para ver GRATIS el Mundial 2026

Mx - FIFA Fan Fest en CDMX, será en el Zócalo de la capital

El FIFA Fan Fest de CDMX está a nada de comenzar, por lo que se convertirá en el corazón latinoamericano del Mundial 2026. Y es que el gran evento deportivo se realizará en el mismo suelo donde los aztecas construyeron Tenochtitlán, así que sigue leyendo para enterarte dónde podrás ver todos los partidos completamente GRATIS de la Copa del Mundo 2026 en CDMX.

¿Cuándo se podrá ver EN VIVO el Mundial 2026 en CDMX?

Durante 39 días sin parar, el FIFA Fan Fest en CDMX se llevará a cabo a partir del 11 de junio al 19 de julio de 2026. Un gran evento en el cual se tendrá capacidad para cerca de 55,000 personas con acceso completamente gratuito para que todos aquellos que quieran disfrutar del Mundial 2026, puedan verlo en pantallas gigantes que han sido instaladas en la capital del país y nadie se pierda la experiencia de vivir el futbol como nunca.

¿Dónde se realizará el FIFA Fan Fest 2026?

El FIFA Fan Fest se podrá disfrutar sin costo alguno en pleno Zócalo de la CDMX, lugar que ha albergado tanto eventos importantes como ferias de libros y miles de asistentes que a diario, conviven en ese lugar.

Por lo que te sugerimos apartar las fechas y vivir el Mundial 2026 como nadie.

Mx - FIFA Fan Fest en CDMX en el Zócalo / Anadolu Ampliar

¿Cuáles son los horarios en los que se podrá disfrutar del Mundial 2026 en CDMX?

Todo indica a que desde las 11:30AM el próximo 11 de junio comenzará la transmisión en vivo del Mundial 2026, sin embargo, el acceso a la pantalla gigante en el Zócalo de la capital se espera que abra un poco antes para que las miles de personas que irán al gran evento deportivo puedan entrar a apartar sus lugares.

Asimismo, se espera la llegada de personas nacionales y extranjeras para que todos se unan en un mismo lugar para disfrutar del futbol. Aún así, habrá que esperar el anuncio oficial de las autoridades correspondientes.

¿Qué habrá en el FIFA Fan Fest CDMX?

Lo que encontrarás en el FIFA Fan Fest de CDMX serán diversas cositas y sorpresas que los organizadores armaron junto con las autoridades gubernamentales para que puedas disfrutar del Mundial 2026, por ejemplo: