Revisión del TMEC marcará volatilidad en 2026, pero da ventaja a México

La revisión del TMEC generará volatilidad e incertidumbre en 2026, aunque el tipo de cambio refleja fortaleza y una mejor posición de México frente a otros países, señaló adelantó el director de Bancoppel, Carlos Jack López-Moctezuma Jassan / ugurhan

El 2026 será un año de muchísima volatilidad e incertidumbre en tanto se revisa el TMEC, no obstante, se puede ver en el tipo de cambio la fortaleza, el mercado empieza a demostrar que el intercambio con Estados Unidos quedará mejor de lo que tienen otros países eso le da ventaja a México, adelantó el director de BanCoppel, Carlos Jack López-Moctezuma Jassan, en entrevista para Negocios W con Jeanette Leyva Reus.

La economía del país en 2026 se ve mejor que la de 2025. "Un año de muchísima volatilidad y de muchísima incertidumbre, mientras se lleva a cabo la revisión del tratado comercial (...) Hay indicios del Gobierno Federal de interés de incrementar la inversión pública",… pic.twitter.com/jrqR4T36fA — W Radio México (@WRADIOMexico) February 10, 2026

TE PUEDE INTERESAR: México tendrá un panorama más favorable en empleo y actividad económica este 2026, prevé Banamex

¿Cómo impactará la revisión del TMEC en la economía mexicana?

El directivo de la empresa bancaria celebró que “hay indicios de interés del gobierno federal de incrementar la inversión pública, lo que jugará un factor importante en los proyectos en los que dijo, las reglas deberán ser claras para dar certidumbre, la intención es una buena señal”, afirmó.

Las empresas, dijo, llegamos a metas de 50 mil millones de pesos, ya somos un participante relevante que está financiando no solo el consumo en México y las necesidades de la población, sino también de muchas empresas.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Cuáles son los riesgos para la economía en 2026? El director general de BX+ comparte sus perspectivas

¿Cuáles son los planes de inversión a mediano plazo?

La inversión a mediano plazo es de 80 mil millones de pesos, es decir una de las inversiones más grandes que se da a conocer de una empresa mexicana.

Al igual que otras empresas financieras, buscan financiar solo a empresas enfocadas a la agenda 2030 y contribuyen a la reducción de la huella de carbono.

Síguenos en Google News y encuentra más información