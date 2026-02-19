Exportaciones mexicanas logran superávit y menor dependencia de EU: COMCE

Las exportaciones de México en 2025 alcanzaron 665 mil millones de dólares y permitieron pasar de un déficit de 17 mil mdd en 2024 a un superávit de 700 mdd, previo a la revisión del T-MEC, reporta el COMCE. / grandriver

Las exportaciones mexicanas mantienen un buen ritmo frente a otros países, con entregas a tiempo, calidad y responsabilidad, particularmente hacia Estados Unidos, destacó Sergio Contreras, presidente del COMCE, previo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

En entrevista con Jeanette Leyva Reus para Negocios W, el presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, explicó que el comercio exterior mexicano tuvo un excelente 2025 en medio de cambios estructurales y un nuevo orden económico y comercial.

¿Cómo pasó México de déficit a superávit comercial?

Contreras detalló que México pasó de un déficit comercial cercano a 17 mil millones de dólares en 2024 a un superávit de 700 millones de dólares en 2025.

“México en 2024 exportó 607 mil millones de dólares y en 2025 subió a 665 mil millones de dólares, es decir, un 7.3% lo que es mucho y habla de la dinámica de la industria relacionada con la importación”, explicó.

Este crecimiento consolida a las exportaciones de México en 2025 como uno de los principales motores económicos del país.

¿México paga menos aranceles que otros países?

El presidente del COMCE subrayó que México es el país que menos aranceles está pagando a Estados Unidos, lo cual resulta clave considerando que alrededor del 90% de lo que se exporta corresponde a manufactura.

“Somos el país que menos aranceles está pagando a Estados Unidos, lo que es muy importante porque el 90% de lo que México exporta es manufactura… seguimos con una estrategia adecuada siendo uno de los sectores de mayor crecimiento”, afirmó.

¿Se reduce la dependencia del mercado estadounidense?

Contreras reconoció que anteriormente más del 90% de las exportaciones mexicanas dependían de Estados Unidos; sin embargo, con la apertura de nuevos mercados esta proporción ha bajado a menos del 80%.

Destacó que Europa representa una oportunidad estratégica ante la renovación del acuerdo comercial con ese bloque, que contempla aranceles cero y abre un espacio de expansión para las empresas mexicanas.

Con ello, las exportaciones de México en 2025 no solo muestran fortaleza en volumen, sino también una mayor diversificación de mercados frente a la próxima revisión del T-MEC.

