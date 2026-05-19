¿Tu familia o tu jefe te están envejeciendo? Mario Guerra explica el impacto biológico de los “hasslers” en tu cuerpo

MX - Según la NYU, los conflictos con familiares y jefes envejecen más que los problemas de pareja / Getty Images

Seguro tienes en tu vida a alguien que te agota, pero ¿sabías que esa tensión constante podría estar restándote años de vida? En este episodio de Martha Debayle en W Radio, el “rockstar del amor”, Mario Guerra (psicoterapeuta, tanatólogo y coach ontológico), nos explica el alarmante costo biológico de mantener relaciones dañinas y por qué algunas personas, literalmente, nos están envejeciendo.

El secreto de la longevidad no es el dinero, son tus relaciones

Mucha gente pasa la vida buscando el éxito profesional o la riqueza material para asegurar una buena vejez. Sin embargo, el famoso Estudio de Desarrollo Adulto de Harvard demostró algo completamente diferente: el mayor predictor de salud y felicidad en la vejez es la calidad de nuestras relaciones. Estar rodeado de vínculos cálidos a los 50 años es el boleto dorado para llegar con mejor salud a los 80.

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Por el contrario, un estudio reciente de la Universidad de Nueva York (NYU) midió el impacto de los “hasslers” (esas personas que solo complican la vida). Tras analizar a más de 2,300 adultos mediante relojes epigenéticos, los investigadores descubrieron que tener a un “hassler” cerca provoca un 1.5% de aceleración en el envejecimiento biológico. En promedio, estas personas eran 9 meses más viejas que su edad real y presentaban mayores niveles de inflamación, ansiedad y depresión.

Las que menos parecen, las que más dañan: El peligro de los vínculos ambivalentes

Podríamos pensar que las relaciones abiertamente negativas son las peores, pero la ciencia dice lo contrario. El vínculo más destructivo es el ambivalente; es decir, aquel que mezcla apoyo con conflicto intermitente.

¿Por qué daña tanto? Cuando una relación es puramente mala, tu sistema interno activa sus defensas y toma distancia. Pero en una relación ambivalente, la impredecibilidad (un sube y baja de cariño y tensión) no te permite bajar la guardia. Esta activación constante de estrés genera inflamación crónica y acelera el envejecimiento. El costo biológico es mucho mayor cuando no sabes si el próximo encuentro será bueno o malo.

¿Por qué la familia y el trabajo envejecen más que la pareja?

El estudio de la NYU reveló un dato sorprendente: el impacto en el envejecimiento biológico es más pronunciado con padres, hijos, hermanos, jefes y compañeros de trabajo, que con las parejas románticas.

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La razón es muy sencilla: de una pareja te puedes separar. Aunque duela, existe una salida. En cambio, no te puedes divorciar de tus padres o de tus hijos, y renunciar a un empleo implica un costo económico que no siempre se puede asumir de inmediato. Estos vínculos combinan obligación emocional, identidad e historia compartida, lo que genera un estrés crónico del que es estructuralmente difícil escapar.

Además, la pareja suele ofrecer contrapesos como la intimidad cotidiana y los recursos compartidos, algo que rara vez encuentras en un jefe que te maltrata o un familiar que te agota.

¿Mejor solo que mal acompañado?

La soledad no deseada también es peligrosa: eleva el riesgo cardiovascular y acelera el deterioro cognitivo. Sin embargo, la solución no es llenarte de gente. Una red pequeña de vínculos de calidad protege mucho más que un círculo amplio lleno de conflictos. Lo que importa es la calidad de tu red, no la cantidad.

¿Qué hacer si no puedes alejarte? 4 estrategias de daño controlado

Si no puedes eliminar el contacto con ese familiar o jefe, Mario Guerra te comparte cuatro movimientos clave para proteger tu biología:

Identifica los vínculos ambivalentes: Hazte esta pregunta: ¿Después de pasar tiempo con esta persona, termino en paz o con una tensión sostenida? Si predomina la tensión, tómalo en serio. Invierte en tus relaciones positivas: El estudio demostró que los buenos amigos y los vínculos sanos operan en las mismas vías biológicas pero en sentido contrario, compensando el daño. Cambia la calidad del contacto familiar: Decide qué temas ya no vas a discutir, reduce la frecuencia de las visitas y deja de esperar que cambien. Cada cena familiar que termina en el mismo pleito de siempre te envejece. Gestiona activamente el estrés: El ejercicio regular, el sueño de calidad y la regulación emocional modulan la respuesta inflamatoria de tu cuerpo. Es una estrategia de escudo biológico mientras resuelves la situación a largo plazo.

Escucha el podcast completo con Martha Debayle y Mario Guerra en W Radio para aprender a blindar tu salud de las personas que te agotan.

Martha Debayle por W Radio de lunes a viernes de 10:00