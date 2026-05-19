Financiamiento a empresas creció 80% en el primer trimestre de 2026: BMV

El director general de la Bolsa Mexicana de Valores, Jorge Alegría confirmó el crecimiento del 80% del financiamiento a empresas en el primer trimestre de 2026. / Arlette Lopez

El financiamiento empresarial alcanzó un crecimiento de 80% desde el mercado de valores durante el primer trimestre de 2026, confirmó el director general de la Bolsa Mexicana de Valores, Jorge Alegría a Miguel Pallares, director editorial de Ideas de Negocios TV , quien acompañó este martes a Jeanette Leyva Reus en Negocios W.

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Jorge Alegría resaltó la actividad alcanzada en la Bolsa Mexicana de Valores en el 2025 y lo que va del 2026, año que reconoció “han sido de gran actividad en el mercado de deuda; con empresas mexicanas financiadas a través del mercado de valores creciendo 80% en el primer trimestre de este 2026 en comparación con el mismo periodo del año pasado”.

El directivo brindó estos datos en entrevista previa al inicio del Foro de Emisoras 2026 a realizarse del 27 al 29 de mayo en la Riviera Maya , en donde hablarán de los temas que ocurren en México y el qué va a pasar en el resto de este 2026, año que de acuerdo con Alegría, “los mercados en México están resilientes, incluso considerando situaciones internacionales complejas que permiten que las empresas se acerquen al mercado”.

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El mensaje de la Bolsa Mexicana de Valores es que sigue resiliente en el contexto de esta reunión en la que participarán la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la Comisión Bancaria y de Valores, empresas y calificadoras.

Sobre las empresas por llegar a la Bolsa como las emisoras simplificadas, Alegría añadió “todavía no hemos tenido una colocación en el mercado y es el momento para preguntarnos por qué y encontrar mecanismos, para este sector”, en el que se podría integrar a las Pymes con consejeros independientes que actualmente se están capacitando para ingresar a este mercado de valores.

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