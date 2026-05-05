Sheinbaum aprobó la jubilación anticipada: Hombres podrán pensionarse a los 55 en esta fecha

Los hombres que cotizan al ISSSTE podrán jubilarse a los 55 años de edad a partir del año 2034, según lo aprobado por Sheinbaum en el DOF.

Sheinbaum aprobó la jubilación anticipada y esto cambia las reglas del juego para miles de trabajadores que ya cuentan los días para el retiro. Si eres de los que busca un descanso tras años de esfuerzo, toma nota, porque los hombres podrán pensionarse a los 55 en la siguiente fecha que te revelamos y que ya quedó marcada en las nuevas tablas de retiro. Aquí te explicamos cómo se aplicará este beneficio de forma escalonada.

¿Cuándo podrán jubilarse los hombres a los 55 años?

Los hombres podrán jubilarse a los 55 años de edad a partir del año 2034. Aunque el decreto ya es oficial en el Diario Oficial de la Federación, la reducción de la edad es gradual para quienes cotizan bajo el régimen del ISSSTE, el Décimo Transitorio.

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Para este periodo de 2026, la edad mínima requerida para los varones es de 58 años, pero este número bajará a los 57 años en 2028 y seguirá descendiendo cada tres años hasta alcanzar el objetivo de los 55 años en la fecha ya mencionada.

El requisito indispensable, sin importar el año, es contar con 30 años de servicio comprobables.

¿Qué pasa con el monto de la pensión?

El monto de la pensión para quienes se acojan a la jubilación anticipada 2026 y años posteriores será del 100% de su sueldo básico.

Y si tú ya cumpliste con tus 30 años de servicio y tienes 58 años cumplidos en este 2026, ya formas parte de la primera generación beneficiada y puedes iniciar tu trámite de inmediato.

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