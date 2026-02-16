Prevén crecimiento económico de México de hasta 1.5% en 2026; TMEC será clave

Especialistas y el Fondo Monetario Internacional coinciden en la previsión de una tasa de crecimiento moderado para la economía mexicana en 2026, aunque superior a la que concluye 2025, si se compara el 1.3 por ciento de especialistas y el 1.5% del FMI con estándares internacionales para economías emergentes que alcanza 4.2%, la previsión para México sigue siendo una tasa baja , advirtió René Cabral, profesor investigador del Departamento de Finanzas y Economía de Negocios, quien afirmó que la revisión del TMEC en el mes de julio será fundamental para una tasa de crecimiento económico de México mayor a corto y largo plazo.

¿Qué crecimiento se prevé para México en 2026?

En entrevista para Negocios W con Jeanette Leyva Reus, el investigador dijo que debe haber condiciones que el mercado que puedan llevar a México a tasas mayores, como en el caso de la “revisión del TMEC que inicia en julio, que debería ser corta y favorable para tener impacto positivo”, pero reconoció que la revisión podría ser paulatina y larga.

Recordó que mayor inversión dijo, implica mayor crecimiento del empleo, sin embargo “el riesgo está ahí y la incertidumbre es importante, por lo que julio será un parteaguas importante para lo que suceda en todo el año pero también en los próximos años”.

¿Cómo impactará la revisión del TMEC en la inversión?

Hay muchas decisiones de inversión que se han postergado hasta conocer lo que ocurra con el tratado de libre comercio y la posición de los actores que buscan reinvertir, por loque advirtió que una renegociación positiva tendrá un efecto importante, es el escenario que todos queremos, en la medida de tener certidumbre con la negociación, se podrían reactivar los proyectos productivos, advirtió.

